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Dieta equilibrada

Superalimento: 7 benefícios do ovo para a saúde

Esse alimento é rico em nutrientes que proporcionam diversas vantagens para o organismo

Publicado em 12 de Março de 2024 às 13:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 mar 2024 às 13:00
Imagem Edicase Brasil
O ovo é um superalimento e deve ser incluído em suas refeições  Crédito: Krakenimages.com | Shutterstock
Os ovos oferecem uma série de benefícios para a saúde. Apesar de terem sido alvo de preocupações no passado devido ao seu teor de colesterol, podem ser consumidos com moderação como parte de uma dieta equilibrada.
“Em nossa alimentação, sempre deve haver um equilíbrio. Com o ovo não pode ser diferente, apesar de possuir uma concentração alta de colesterol, há estudos que dizem que a gordura do ovo é menos prejudicial do que a carne”, exemplifica a nutricionista Ilana Gonzales.
Abaixo, veja sete benefícios do ovo e por que incluí-lo em sua dieta!

1. Fonte de proteína de alta qualidade

Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a construção e reparação de tecidos corporais. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu padrão ouro ao ovo quanto à oferta de proteínas.
“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

2. Rico em nutrientes essenciais

Além de serem ricos em proteínas, os ovos também possuem vitaminas e minerais essenciais. Eles são especialmente ricos em vitamina A, D, E e B12, riboflavina, folato, ferro, zinco e selênio, que desempenham papéis importantes em uma variedade de funções do corpo.

3. Benefícios para a saúde cerebral

Os ovos são uma excelente fonte de colina, um nutriente essencial que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e função cerebral. Isso porque ela está associada à melhoria da memória, função cognitiva e prevenção de doenças neurodegenerativas.

4. Auxilia na perda de peso

Consumir ovos no café da manhã pode ajudar a controlar o apetite ao longo do dia, promovendo uma sensação de saciedade e reduzindo a ingestão de calorias nas refeições subsequentes. Isso pode ser benéfico para aqueles que estão tentando emagrecer ou manter um peso saudável.
“De uma forma geral, adultos saudáveis podem consumir de 3 a 4 ovos na semana, intercalando com o consumo de outras proteínas, como aves, carnes e peixes. Para quem faz controle de colesterol, deve apenas ficar atento para não exceder o total de colesterol do dia”, alerta a nutricionista Gabriela Marcelino.
Imagem Edicase Brasil
O consumo de ovo pode ser benéfico para a saúde dos olhos  Crédito: Sea Wave | Shutterstock

5. Beneficia a saúde ocular

Os ovos são uma excelente fonte de antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, conhecidos por promover a saúde ocular e reduzir o risco de doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular e catarata.

6. Promove a saúde cardiovascular

Contrariamente à crença popular no passado, estudos mostraram que o consumo regular de ovos pode ser benéfico para a saúde cardiovascular. Isso porque eles aumentam o colesterol HDL (colesterol “bom”) e modificam o colesterol LDL (colesterol “ruim”) para uma forma menos prejudicial, reduzindo assim o risco de doenças cardiovasculares.

7. Previne o Envelhecimento Precoce

Os antioxidantes presentes no ovo, como a vitamina E e o selênio, combatem os radicais livres, protegendo as células do envelhecimento precoce e prevenindo doenças crônicas.

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