Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada

1- Renovar a pele através de ácidos como o glicólico, retinóico e o salicílico.

2- Clarear as manchas aplicando cremes que contém hidroquinona, ácido kójico ou mandélico.

3- Caprichar na hidratação através de fórmulas com os ativos ácido hialurônico, aveia e dexapantenol.

