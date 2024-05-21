Skincare: 15 sabonetes faciais para cuidar da pele oleosa

Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa Crédito: Divulgação

Quem tem pele oleosa sabe a dificuldade em escolher os produtos certos para ela. Ela possui uma superfície mais espessa, com poros dilatados e brilho intenso, principalmente na região conhecida como “zona T”, que inclui a testa, o nariz e o queixo, além de ter uma tendência maior a acne. Também é comum ter a sensação de pele pesada devido à produção excessiva de sebo. Por isso, é preciso um sabonete específico facial para inserir nos cuidados diários.

A dermatologista Thayla Campostrini conta que as pessoas que sofrem com a pele oleosa, por terem os poros mais dilatados, têm mais chance de acumular sebo, queratina e células mortas, aumentando a probabilidade de aparecimento de cravos e espinhas. "É importante ter um sabonete específico para pele oleosa, contribuindo para a prevenção da acne. Esse sabonete é essencial para promover uma limpeza profunda dos poros, assim como controlar a oleosidade de forma equilibrada. Também é importante que ele não promova uma agressão intensa, como ressecamento da pele, para evitar o famoso 'efeito rebote'", diz.

Por isso, o produto precisa ser próprio para o rosto, ou seja, evitar usar o sabonete corporal usado no banho. "As pessoas precisam ter um sabonete específico para o rosto. Os sabonetes corporais geralmente são muito agressivos, já que quase todos tem um pH muito diferente da pele do rosto e contêm sulfato", diz Thayla Campostrini.

Veja a nossa seleção

Normaderm Phytosolution Gel de Limpeza, da Vichy

O gel de limpeza remove a oleosidade Crédito: Divulgação

Gel de limpeza profunda para peles oleosas e acneicas. Ele remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o aparecimento da acne. O produto apresenta fórmula que reúne quatro benefícios para pele oleosa e acneica: controla a oleosidade sem ressecar, reduz a acne, limpa os poros profundamente e preserva a pele.

Actine Gel de Limpeza, da Darrow

O produto traz fórmula com a poderosa Vitamina C Crédito: Divulgação

Elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. O produto traz fórmula com a poderosa Vitamina C combinada com ativos dermatológicos, antioleosidade e antiacne. Essa combinação age profundamente na limpeza da pele, reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne.

Sébium Gel Moussant Actif, da Bioderma

Ele se transforma em uma suave espuma Crédito: Divulgação

Gel de limpeza purificante intensiva para peles mistas e oleosas. Ajuda a remover as impurezas sem ressecar o rosto, promove o equilíbrio cutâneo e prepara a região para receber outros tratamentos da rotina de cuidado com a pele. Ele se transforma em uma suave espuma durante o uso e age profundamente durante o processo. Sua fórmula traz Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e o complexo patenteado DAF para manter a umectação ideal, garantir maciez e controle de oleosidade durante o dia, além de aumentar o limite de tolerância da pele.

Effaclar Reequilibrante, da La Roche Posay

O produto reduz a oleosidade desde o primeiro uso Crédito: Divulgação

Com textura inovadora de espuma cremosa de limpeza para peles mistas, oleosas e acneicas, o produto reduz a oleosidade desde o primeiro uso em quatro ações: limpa os resíduos, reduz a oleosidade e brilho ao longo do dia, promove luminosidade à pele, proporciona maciez e suavidade à pele. Sua fórmula com 21% de glicerina e ácido salicílico proporciona uma limpeza purificante e gentil, sem agredir a pele, reforçando sua barreira de proteção, ao mesmo tempo, em que controla a oleosidade e suaviza a textura.

Cleany Concentrado, da TheraSkin

Controla a oleosidade e limpa sem ressecar ou repuxar. Crédito: Divulgação

É um gel de limpeza com ácido hialurônico, que limpa profundamente sem agredir a pele oleosa e acneica. Ajuda a manter a hidratação da pele preservando as defesas naturais. Remove a oleosidade e desobstrui os poros, controla a oleosidade e limpa sem ressecar ou repuxar.

Puriance Control, da Profuse

Limpeza e antioleosidade e antiacne de alta tolerância para peles mistas a oleosas Crédito: Divulgação

Limpeza e antioleosidade e antiacne de alta tolerância para peles mistas a oleosas. O diferencial é a sua composição, com destaque para a Gluconolactona, ativo de alta tolerância. Além de ter Tecnologia Syndet: que higieniza a pele de forma suave, com tensoativos que limpam sem agredir e ressecar. O resultado é uma pele limpa, renovada, livre de oleosidade, poros dilatados, cravos e espinhas.

Gel de Limpeza Acne Control, da Cerave

O gel proporciona diminuição de poros Crédito: Divulgação

É indicado para peles oleosas a acneicas. Formulado com ácido salicílico, três ceramidas essenciais, niacinamida e argila purificante, o produto remove as impurezas imediatamente, permitindo uma limpeza eficaz sem ressecar. O gel além de tratar e prevenir o aparecimento de cravos e espinhas, também proporciona diminuição de poros, estimula a renovação da pele e tem ação calmante.

Acniben Sabonete Líquido, da Isdin

O sabonete proporciona limpeza profunda Crédito: Divulgação

O sabonete proporciona limpeza profunda, sem ressecar, graças à sua fórmula com ácido salicílico. Desobstrui os poros, remove as impurezas e reduz o excesso de oleosidade, deixando a pele fresca e matificada.

Cleanance Gel, da Avène

A pele fica limpa, fresca, purificada e menos brilhante Crédito: Divulgação

Promove limpeza purificante e é ideal para as peles oleosas e sensíveis, pois proporciona limpeza suave, eficaz e confortável. Sua fórmula combina os ativos Monolaurina, Complexo de Zinco e Água Termal Avène. A pele fica limpa, fresca, purificada e menos brilhante.

Gel de limpeza facial Purified Skin, da Neutrogena

O produto não deixa sensação de ressecamento Crédito: Divulgação

Oferece uma limpeza purificante e profunda que elimina as impurezas e toxinas e reduz a oleosidade da pele, sem deixar a sensação de ressecamento. Sua formulação contém Ácido Glicólico que proporciona renovação celular da pele desde o primeiro uso, respeitando o pH da pele e sem agredir.

Sabonete em Gel Facial Acne Control, da Nivea

Esse sabonete facial garante limpeza profunda Crédito: Divulgação

Com ácido salicílico, ácido hialurônico, sal marinho, carnitina e extrato de magnólia, esse sabonete facial garante limpeza profunda e controla a oleosidade, reduzindo visivelmente a acne em até sete dias. Ah, o produto também garante efeito mate na pele por até 8 horas!

Melano CC Enzyme Face Wash

Promove a limpeza através da combinação de ativos Crédito: Divulgação

Sabonete Facial que promove a limpeza através da combinação de ativos que deixam a pele lisa e com sensação de maciez após o enxague. Com vitamina C pura e um derivado, limpa a pele do rosto enquanto preserva a umidade. A fórmula é baseada em enzimas proteolíticas que, quando aplicadas na pele, têm a capacidade de remover com facilidade, resquícios de maquiagem, excesso de oleosidade, impurezas e células mortas, agindo apenas em sua superfície para não causar irritações. Com argila de caulim, limpa profundamente os poros e melhora a textura para garantir a sensação de maciez prolongada após o enxágue.

Pink Cheeks Cleasing Powder

Proporciona leve esfoliação e desobstrui os poros Crédito: Divulgação

O sabonete remove as impurezas e o excesso de oleosidade do rosto. Possui tensoativos suaves que limpam sem agredir a pele, além de trazer cuidados alternativos no consumo de água, seja para a produção ou utilização do cosmético, visando o uso consciente da água. Proporciona leve esfoliação e desobstrui os poros promovendo esfoliação física e renovação celular. Indicada para todos os tipos de pele, principalmente peles oleosas.

Keracnyl Gel, da Ducray

O produto foi testado na pele brasileira Crédito: Divulgação

É um limpador antiacne com fórmula vegana e sem ácidos. Com ingredientes patenteados, reduz a acne em até 98% e controla a oleosidade em 89% no primeiro mês de uso. Testado na pele brasileira, contém Mirtacina para combater bactérias, Monolaurina para reduzir a oleosidade e Prohydrine para hidratação.

Oil Control Gel de Limpeza Profunda, da Neostrata

O produto contém ingrediente que promove uma esfoliação suave Crédito: Divulgação

A fórmula traz um dos ativos mais poderosos para a rotina de skincare, o Ácido Mandélico. O novo ingrediente acelera a renovação celular em 17,8%, além de promover uma esfoliação suave, removendo células mortas para garantir uma pele mais lisa e uniforme. Junto a ele, a formulação conta com Ácido Salicílico para suavizar e desobstruir os poros, e Sepicontrol que regula o brilho e a oleosidade.