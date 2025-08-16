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Tratamento

Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima"

Publicado em 16 de Agosto de 2025 às 19:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2025 às 19:44
A cantora Simony avisou aos fãs, pelas redes sociais, que seria internada para tratamento:
A cantora Simony foi diagnosticada com câncer em 2022 Crédito: Instagram/@simonycantora

Simony, 49, reconheceu que o câncer de intestino, diagnosticado em julho de 2022 durante exames de rotina, mudou sua perspectiva de vida. A cantora lembrou ter passado por várias sessões de quimioterapia e radioterapia até chegar a remissão em janeiro de 2023.

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima. Vejo que sou muito abençoada, Deus é incrível comigo. Sou grata. Deus é que faz essas coisas. Realmente, sou uma exceção mesmo", declarou em entrevista à Quem. : "Acho que tudo é possível se você crer. Minha história serve para mostrar isso", acrescentou.

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A cantora também comentou a morte de Preta Gil (1974-2025), vítima de câncer de intestino em julho de 2025. As duas se aproximaram após compartilharem diagnósticos semelhantes, e Simony lamentou a perda da amiga: "É bem triste. Adorava muito ela [...] Infelizmente aconteceu, mas Preta descansou, vejo assim". Ela revelou ainda que não conseguiu participar do velório: "Não fui em velório, não fui em nada, porque não consigo".

Após enfrentar a doença, Simony afirma que passou a priorizar o autocuidado e a aproveitar a vida: "Realizo todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Saio para jantar com amigos, vou a teatros, viajo [...] Tudo o que quero fazer, eu faço".

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