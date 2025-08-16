Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

A cantora também comentou a morte de Preta Gil (1974-2025), vítima de câncer de intestino em julho de 2025. As duas se aproximaram após compartilharem diagnósticos semelhantes, e Simony lamentou a perda da amiga: "É bem triste. Adorava muito ela [...] Infelizmente aconteceu, mas Preta descansou, vejo assim". Ela revelou ainda que não conseguiu participar do velório: "Não fui em velório, não fui em nada, porque não consigo".