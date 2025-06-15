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Qualidade de vida

Quer começar a correr? Benefícios para a saúde vão além do emagrecimento; confira

A corrida contribui para o equilíbrio metabólico, a prevenção de doenças crônicas e a melhoria da qualidade de vida.

Publicado em 15 de Junho de 2025 às 07:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

15 jun 2025 às 07:00
corrida
corrida Crédito: Shutterstock
Mais do que melhorar o condicionamento físico, a corrida é uma poderosa aliada no combate a condições metabólicas silenciosas, como a resistência à insulina — quadro que pode acometer até quem está com o peso aparentemente saudável mas leva uma vida sedentária e tem alimentação desequilibrada.
De acordo com a endocrinologista Alessandra Rascovski, da Atma Soma, a corrida contribui para o equilíbrio metabólico, a prevenção de doenças crônicas e a melhoria da qualidade de vida.
Esse alerta se torna ainda mais urgente diante dos dados do relatório Status Global sobre Atividade Física 2022, da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta que o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças crônicas até 2030, em grande parte devido à falta de atividade física e à má alimentação.
“Quando falamos em corrida, falamos em muito mais do que esporte. É uma ferramenta altamente eficaz para quem quer não só controlar o peso, mas prevenir doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, depressão e até Alzheimer, condições diretamente relacionadas à resistência à insulina”, explica a especialista.

Os benefícios da corrida

Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ao correr, o coração trabalha de forma mais eficiente, fortalecendo-se e melhorando sua capacidade de bombear sangue. “Isso favorece a circulação, reduz o acúmulo de placas nas artérias e diminui o risco de infarto, AVC e hipertensão”, explica Alessandra.

Melhora o condicionamento físico e a capacidade pulmonar. A corrida estimula os pulmões a captar mais oxigênio e o coração a distribuí-lo de forma mais eficiente. O resultado aparece na disposição, no aumento do fôlego e na resistência, tanto durante o treino quanto nas tarefas do dia a dia.

Contribui para o controle do peso. Por ser uma atividade de alto gasto calórico, a corrida acelera o metabolismo, favorecendo a queima de gordura e o déficit calórico — condição essencial para quem busca perder peso ou manter o equilíbrio corporal.

Fortalece músculos e ossos. O impacto controlado da corrida estimula o fortalecimento dos ossos, prevenindo osteoporose, além de ativar grupos musculares importantes, como pernas, quadris e abdômen, garantindo mais força, estabilidade e proteção para as articulações.

Melhora o humor e reduz o estresse. “Durante e após a corrida, há um aumento na produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores que promovem bem-estar, prazer e equilíbrio emocional. Isso explica aquela sensação de felicidade que muitos corredores relatam”, ressalta Alessandra.

Estimula a memória, o foco e protege a saúde do cérebro. A prática melhora a oxigenação cerebral, estimula irisina e fator neurotrófico cerebral, que favorecem o desenvolvimento dos neurônios e ajuda a proteger contra o declínio cognitivo, melhorando memória, concentração e saúde mental.

Regula hormônios essenciais, como a insulina e o cortisol. “A corrida aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando no controle dos níveis de açúcar no sangue e na prevenção do diabetes tipo 2. Além disso, reduz o cortisol, hormônio ligado ao estresse crônico, protegendo o organismo dos impactos negativos desse desequilíbrio”, explica a endocrinologista.

Cuidados ao começar a correr

Antes de sair correndo é preciso avaliar as condições físicas. O educador físico Edmilson Luiz Martins explica que antes de iniciar qualquer tipo de exercício é necessário fazer um acompanhamento. "É preciso consultar um médico para saber se está em condições para a prática da atividade. Após liberado deve-se procurar um profissional de educação física para montagem de programa de treino e acompanhamento".

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Comece o exercício devagar. "Nenhuma pessoa começa a correr longas distâncias de um dia para o outro. Comece com treinos mais leves e vá aumentando gradativamente. O indicado é correr de duas a três vezes na semana, principalmente durante a fase de adaptação", explica Wagner Costa. Escolha um calçado próprio para corridas, se atentando ao tipo de pisada e beba água antes, durante e após a corrida.
Vale ressaltar que o esporte também ajuda a aliviar a ansiedade. "A prática da corrida sempre foi uma atividade lúdica, além dos benefícios fisiológicos que ela traz, ocorre a interação com outras pessoas e o meio ambiente. Esse efeito acontece porque toda a suadeira estimula a liberação da endorfina, nosso hormônio relaxante natural", explica o educador físico Leandro Cesar Laeber. 

Vai começar? Veja como se preparar!

Se você é iniciante, alguns cuidados são essenciais para começar de forma segura, eficiente e prazerosa.
  • Faça uma avaliação médica: verifique sua saúde cardíaca, respiratória e ortopédica antes de começar.

  • Invista em um tênis adequado: um bom calçado absorve o impacto, previne lesões e proporciona mais conforto.

  • Respeite seu ritmo: comece alternando caminhada e trote leve. A progressão vem naturalmente.

  • Aqueça antes e alongue depois: o aquecimento previne lesões e o alongamento ajuda na recuperação muscular.

  • Hidrate-se e cuide da alimentação: estar bem hidratado e nutrido faz toda a diferença na energia e no desempenho.

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