Quer começar a correr? Benefícios para a saúde vão além do emagrecimento; confira

Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ao correr, o coração trabalha de forma mais eficiente, fortalecendo-se e melhorando sua capacidade de bombear sangue. “Isso favorece a circulação, reduz o acúmulo de placas nas artérias e diminui o risco de infarto, AVC e hipertensão”, explica Alessandra.



Melhora o condicionamento físico e a capacidade pulmonar. A corrida estimula os pulmões a captar mais oxigênio e o coração a distribuí-lo de forma mais eficiente. O resultado aparece na disposição, no aumento do fôlego e na resistência, tanto durante o treino quanto nas tarefas do dia a dia.



Contribui para o controle do peso. Por ser uma atividade de alto gasto calórico, a corrida acelera o metabolismo, favorecendo a queima de gordura e o déficit calórico — condição essencial para quem busca perder peso ou manter o equilíbrio corporal.



Fortalece músculos e ossos. O impacto controlado da corrida estimula o fortalecimento dos ossos, prevenindo osteoporose, além de ativar grupos musculares importantes, como pernas, quadris e abdômen, garantindo mais força, estabilidade e proteção para as articulações.



Melhora o humor e reduz o estresse. “Durante e após a corrida, há um aumento na produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores que promovem bem-estar, prazer e equilíbrio emocional. Isso explica aquela sensação de felicidade que muitos corredores relatam”, ressalta Alessandra.



Estimula a memória, o foco e protege a saúde do cérebro. A prática melhora a oxigenação cerebral, estimula irisina e fator neurotrófico cerebral, que favorecem o desenvolvimento dos neurônios e ajuda a proteger contra o declínio cognitivo, melhorando memória, concentração e saúde mental.



Regula hormônios essenciais, como a insulina e o cortisol. “A corrida aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando no controle dos níveis de açúcar no sangue e na prevenção do diabetes tipo 2. Além disso, reduz o cortisol, hormônio ligado ao estresse crônico, protegendo o organismo dos impactos negativos desse desequilíbrio”, explica a endocrinologista.

