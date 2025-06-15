Quer começar a correr? Benefícios para a saúde vão além do emagrecimento; confira

Os benefícios da corrida
Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ao correr, o coração trabalha de forma mais eficiente, fortalecendo-se e melhorando sua capacidade de bombear sangue. “Isso favorece a circulação, reduz o acúmulo de placas nas artérias e diminui o risco de infarto, AVC e hipertensão”, explica Alessandra.
Melhora o condicionamento físico e a capacidade pulmonar. A corrida estimula os pulmões a captar mais oxigênio e o coração a distribuí-lo de forma mais eficiente. O resultado aparece na disposição, no aumento do fôlego e na resistência, tanto durante o treino quanto nas tarefas do dia a dia.
Contribui para o controle do peso. Por ser uma atividade de alto gasto calórico, a corrida acelera o metabolismo, favorecendo a queima de gordura e o déficit calórico — condição essencial para quem busca perder peso ou manter o equilíbrio corporal.
Fortalece músculos e ossos. O impacto controlado da corrida estimula o fortalecimento dos ossos, prevenindo osteoporose, além de ativar grupos musculares importantes, como pernas, quadris e abdômen, garantindo mais força, estabilidade e proteção para as articulações.
Melhora o humor e reduz o estresse. “Durante e após a corrida, há um aumento na produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores que promovem bem-estar, prazer e equilíbrio emocional. Isso explica aquela sensação de felicidade que muitos corredores relatam”, ressalta Alessandra.
Estimula a memória, o foco e protege a saúde do cérebro. A prática melhora a oxigenação cerebral, estimula irisina e fator neurotrófico cerebral, que favorecem o desenvolvimento dos neurônios e ajuda a proteger contra o declínio cognitivo, melhorando memória, concentração e saúde mental.
Regula hormônios essenciais, como a insulina e o cortisol. “A corrida aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando no controle dos níveis de açúcar no sangue e na prevenção do diabetes tipo 2. Além disso, reduz o cortisol, hormônio ligado ao estresse crônico, protegendo o organismo dos impactos negativos desse desequilíbrio”, explica a endocrinologista.
Cuidados ao começar a correr
Vai começar? Veja como se preparar!
- Faça uma avaliação médica: verifique sua saúde cardíaca, respiratória e ortopédica antes de começar.
- Invista em um tênis adequado: um bom calçado absorve o impacto, previne lesões e proporciona mais conforto.
- Respeite seu ritmo: comece alternando caminhada e trote leve. A progressão vem naturalmente.
- Aqueça antes e alongue depois: o aquecimento previne lesões e o alongamento ajuda na recuperação muscular.
- Hidrate-se e cuide da alimentação: estar bem hidratado e nutrido faz toda a diferença na energia e no desempenho.