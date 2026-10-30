Binance sofre ataque de US$ 6,3 bilhões em possível maior roubo da história das criptomoedas

"Para que fique claro: o hacker não se limitou a usar as permissões de um único engenheiro, e não se tratou de uma ação simples de "um clique". Tudo envolveu um processo de ataque mais complexo. Nossa investigação não atribuiu responsabilidade a nenhum indivíduo. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vazamento da chave privada da carteira."