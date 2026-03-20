Procura por canetas emagrecedoras cresce entre mulheres no pós-parto

Houve uma virada em dezembro de 2022, quando a Dinamarca liberou a semaglutida — princípio ativo de medicamentos vendidos sob os nomes comerciais Ozempic e Wegovy — para tratar casos de obesidade. Antes disso, eles eram indicados apenas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2.“Desde 2023, o uso de agonistas do GLP-1 aumentou drasticamente”, destaca Mette Bliddal, pesquisadora da Universidade do Sul da Dinamarca e autora do estudo, em entrevista por e-mail à Agência Einstein. “Observamos que a maioria das mulheres que buscaram o produto em 2023 e 2024 estavam acima do peso antes da gravidez e não tinham histórico de diabetes"