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Promoção

Prime Day: 10 produtos de cabelo para comprar na Amazon

No mercado existem várias opções, de shampoo a máscaras capilares, para todos os tipos de fios

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 10:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 jul 2024 às 10:00
Produto Amazom Prime
Uma seleção de produtos para cuidar dos cabelos Crédito: Divulgação
Na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. Para isso, na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado. E com a Amazon Prime Day 2024, que acontece até o próximo domingo (21), dá para encontrar bons produtos. 
Para participar da semana de promoções, é necessário ser membro do Amazon Prime, programa de assinatura que permite frete grátis nas compras. É possível se tornar um membro gratuitamente em um teste de 30 dias do Prime. Durante o Prime Day, os assinantes terão acesso a frete grátis sem valor mínimo de compras.
Apresentamos abaixo, 10 itens para a sua rotina de cuidados com os cabelos que estão com descontos que valem a pena. Confira!

Leave-In Bond Intense Repair, da Dove

Produtos Amazon Prime
Possui tecnologia com proteína 100% compatível à estrutura natural do cabelo Crédito: Divulgação
O creme possui Bio-Protein Care +6% Peptídeo Complex, nova tecnologia com proteína 100% compatível à estrutura natural do cabelo, que penetra e age em harmonia com a fibra capilar para reparar continuamente os sinais de danos, até os mais extremos. Oferece 10 benefícios, entre eles: fios 10 vezes mais fortes, 100% mais maciez, previne pontas duplas, proporciona um desembaraço imediato, além de outros.

Shampoo All Soft, da Redken

Produto Amazom Prime
Shampoo para cabelos secos e opacos Crédito: Divulgação
Shampoo para cabelos secos e opacos. Ele limpa delicadamente e promove hidratação profunda. Traz formulação enriquecida com Óleo de Argan + Concentrated Moisture Complex que repõe a hidratação, deixando os fios macios e cheios de vida.
Oferece cuidado da raiz às pontas, deixando o cabelo com toque suave, fácil de pentear e com um brilho incrível.

L'Oréal Professionnel Serie Expert NutriOil

Produto Amazom Prime
Leave-in para cabelos secos e ressecados Crédito: Divulgação
Leave-in para cabelos secos e ressecados. O produto promove cabelos 4 vezes mais macios, proteção térmica e efeito antifrizz por até 24 horas. É indicado para cabelos mais nutridos e com muito mais brilho. Sua fórmula é enriquecida com óleo de coco e oferece textura leve e nutritiva para os fios. 

Shampoo Pantene Colágeno Hidrata e Resgata

Produtos Amazon Prime
O produto deixa o cabelo mais saudável e hidratado. Crédito: Divulgação
O produto ajuda com a nutrição capilar da raiz até as pontas, graças a fórmula com Colágeno 100% natural; Pro-Vitamina B5 e Biotina que protege o cabelo dos danos associados às constantes transformações. O produto reforça a fibra capilar deixando-a nutrida e flexível, além de mais saudável e hidratado. 

Vichy Dercos DS Cabelos Equilibrados a Oleosos

Produtos Amazon Prime
Reequilibra o microbioma do couro cabeludo Crédito: Divulgação
Tem a fórmula enriquecida com Selênio DS e Ácido Salicílico, para potencializar a ação anticaspa. Sua ação potente produz resultados visíveis desde a 1ª aplicação. Reequilibra o microbioma do couro cabeludo, impedindo o reaparecimento por 6 semanas. Alivia e acalma a sensação de desconforto e coceira do couro cabeludo e remove o excesso de oleosidade do couro cabeludo, em uma semana.

Condicionador Première Fondant Fluidité Réparateur, da Kérastase

Produto Amazom Prime
Atua recriando a elasticidade original do cabelo Crédito: Divulgação
É um condicionador reparador, descalcificante e suavizante que remove o excesso de cálcio e restaura instantaneamente a hidratação. Atua recriando a elasticidade original do cabelo e fortalecendo a fibra. Instantaneamente, a umidade e a fluidez são restauradas aos cabelos excessivamente processados ou descoloridos. A dupla ação do produto combate o excesso de cálcio, primeiro descalcificando e depois reparando os cabelos. Condicionador para todos os tipos de cabelos danificados.

Sérum de Tratamento Brilho Lamelar, da TRESemmé

Produtos Amazon Prime
Entregando o efeito de brilho Crédito: Divulgação
Sérum de tratamento multifuncional do Brasil aprimorado com a tecnologia Lamelar e um blend exclusivo de óleos. Sua fórmula leve e versátil o torna adequado tanto para uso como tratamento ou como creme leave-in, oferecendo formas de uso versáteis e entregando o efeito de brilho insuperável.

Shampoo em Barra Purificante, da B.O.B

Produto amazom
É indicado para cabelos ou couro cabeludo oleosos Crédito: Divulgação
É indicado para cabelos ou couro cabeludo oleosos e com tendência à oleosidade. Os ingredientes naturais combinados de forma única removem e controlam o excesso de oleosidade, mantendo a hidratação natural do seu cabelo intacta. A combinação de óleo de palmiste e argila verde promove uma limpeza profunda, revitalizando os cabelos deixando-os macios e soltos.

Densidade Acidificante, da Lola Cosmetics

Produtos Amazon Prime
Possui ação reparadora intensiva que protege os fios Crédito: Divulgação
Acidificante para cabelos finos e quebradiços. Possui ação reparadora intensiva que protege os fios contra os danos severos. Melhora a resistência dos cabelos, alinha e suaviza as cutículas e auxilia a prevenir a quebra e queda dos fios.

Creme de Pentear Super Controle, da Salon Line

Produto Amazom Prime
Promove controle de frizz, redução de volume, brilho Crédito: Divulgação
O creme de pentear Super Controle, promove controle de frizz, redução de volume, brilho, maciez e, claro, muita definição. O produto age diretamente selando as pontas, restaurando e nutrindo o cabelo. Possui ação condicionante. Contém óleo de abacate, óleo de macadâmia e colágeno vegetal que ajudam a proporcionar brilho intenso e maciez aos cabelos.

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