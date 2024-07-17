Amazon Prime Day: 15 produtos de beleza para comprar com desconto

Uma seleção de itens para a sua rotina de skincareCrédito: Divulgação
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O evento acontece até o próximo domingo (21). Esse também é o dia ideal para comprar produtos bons, bonitos e baratos. Apresentamos abaixo, 15 itens para a sua rotina de skincare que estão com descontos que valem a pena. Confira!
Hidratante Facial Actine Aquaforce, da Darrow
O gel hidratante garante 48 horas de hidrataçãoCrédito: Divulgaçãio
Indicado para peles oleosas a acneicas, o gel hidratante garante 48 horas de hidratação e conta com textura refrescante oil free, leve, de rápida absorção e que não deixa resíduos. Além de hidratar, o produto controla a oleosidade, matifica e uniformiza o tom da pele, graças a sua combinação exclusiva de ativos. Enquanto a Vitamina C promove ação antioxidante, revitalizante e de uniformização da pele, o P-Refinyl atua no controle prolongado da oleosidade, minimizando os poros. Já o Ácido Hialurônico fortalece a barreira natural da pele.
Hidratante Facial Minéral 89, Vichy
Aumenta a maciez e a resistência cutâneasCrédito: Divulgaçãio
Hidratante facial com 15 minerais para todos os tipos de pele. Aumenta a maciez e a resistência cutâneas, além de proteger contra os mais diversos agressores externos, como poluição, mudanças climáticas e tratamentos com ácidos. O produto combate o ressecamento, tonifica por completo, ajuda a preencher linhas finas, acelera a regeneração das células e ainda melhora a luminosidade da face.
Água Micelar Demaquilante Hydro Boost, da Neutrogena
Sua fórmula respeita o pH da pele e não danifica sua barreira naturalCrédito: Divulgaçãio
Água micelar para todos os tipos de pele. Multifuncional, apresenta sete benefícios em um só produto: limpa a pele efetivamente; remove a maquiagem, inclusive à prova d’água; promove hidratação da pele; revitaliza; tonifica; reequilibra e suaviza. Sua fórmula respeita o pH da pele e não danifica sua barreira natural. Ideal para manter sua pele saudável, ela ainda ajuda a desobstruir os poros, purifica e promove aquela sensação de frescor.
Hada Labo Tokyo Gokujyun Oil Cleasing
Ele remove impurezas e maquiagemCrédito: Divulgaçãio
Óleo de limpeza para todos os tipos de pele, inclusive mistas e oleosas. Ele remove impurezas e maquiagem, inclusive à prova d’água, do rosto sem prejudicar a hidratação natural. É formulado com tecnologia japonesa, enriquecido com Ácido Hialurônico e Óleos de Jojoba e Oliva, para uma limpeza eficiente e intensa hidratação, sem deixar o toque pegajoso - já que proporciona equilíbrio da oleosidade durante o uso.
Healthy Renew Revitalising Eye, da Cetaphil
Pode ser usado em todos os tipos de peleCrédito: Divulgação
O sérum para área dos olhos é um anti-aging que proporciona brilho saudável, maciez, elasticidade e firmeza na pele. Pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Sua fórmula é rica em ativos que protegem e restauram a barreira cutânea, promove ação calmante, clareadora, anti-inflamatória, antioxidante e antiglicante.
Gel de Limpeza Facial Cleanance, da Avène
O produto foi desenvolvido para a limpeza diária do rostoCrédito: Divulgaçãio
O gel de limpeza foi desenvolvido para a limpeza diária do rosto, com máxima tolerância às peles mais sensíveis. Possui ação anti-oleosidade e antibacteriana, regulando a produção de sebo e reduzindo as bactérias causadoras da acne. Ideal para peles mistas, oleosas e com tendência à acne.
Protetor Solar Anthelios XL Protect FPS60, da La Roche-Posay
Ele garante alta proteção contra os raios UVA e UVBCrédito: Divulgação
Protetor solar para todos os tipos de pele. Possui fórmula oil free de rápida absorção, além de ser extremamente resistente à água. Ele garante alta proteção contra os raios UVA e UVB, sem deixar resíduos brancos na pele ou sensação pegajosa. Ainda traz fragrância leve e agradável, sem parabenos e dermatologicamente testado.
Sébium Gel Moussant, da Bioderma
Ele higieniza, controla a produção de oleosidade e previne a acneCrédito: Divulgação
Gel de limpeza antioleosidade de alta tolerância para peles mistas e oleosas. Ele higieniza, controla a produção de oleosidade e previne a acne, além de ajudar a desincrustar os poros. Combina cobre e zinco - dois poderosos ativos ultrapurificantes - para garantir eficácia extrema no combate à oleosidade excessiva.
Cellular Luminous 630 Antimarcas, da Nivea
Ele reduz a intensidade das marcas e uniformiza o tomCrédito: Divulgação
Sérum redutor de marcas para todos os tipos de pele. Ele reduz a intensidade das marcas e uniformiza o tom. Conta com uma tecnologia exclusiva, enriquecida com Ácido Hialurônico e Vitamina E, que suaviza as marcas escuras existentes e evita o seu reaparecimento. Sua fórmula leve e com textura macia é rapidamente absorvida.
Creme Ivy C10 Rejuvenescedor, da Mantecorp Skincare
Tem fórmula potente, com Vitamina C pura nanoencapsuladaCrédito: Divulgaçãio
Creme redutor de linhas para todos os tipos de pele. Tem fórmula potente, com Vitamina C pura nanoencapsulada. O produto tem alta ação antioxidante, que estimula a produção de Colágeno, uniformiza a pele, minimiza a aparência de rugas e linhas de expressão. A fórmula proporciona melhor penetração do ativo, para uma desempenho eficaz, e ainda garante maior conforto durante o uso.
Creme Hidratante Pele Seca a Extra Seca, da Cerave
O creme protege a barreira natural da pele e proporciona hidratação intensaCrédito: Divulgação
É indicado para rosto e corpo, protege a barreira natural da pele e proporciona hidratação intensa. O creme contém três ceramidas essenciais e Ácido Hialurônico na composição, que ajudam a manter a elasticidade da pele. É ideal para a pele do rosto, especialmente de peles secas, contribuindo para a sustentação dos tecidos e formar uma barreira de lipídeos, para impedir a perda de água.
Sallve Antioxidante Hidratante
O produto devolve a luminosidade e o viço da pele e previne linhas finasCrédito: Divulgação
Sérum gel facial que uniformiza o tom, suaviza marcas e minimiza poros dilatados. O produto também colabora para a redução de cravos, diminui o inchaço e as olheiras de cansaço, devolve a luminosidade e o viço da pele e previne linhas finas. Sua fórmula conta com Ácido Hialurônico, Vitamina E, Nano Resveratrol, Nano Cafeína, Niacinamida e Carnosina.
Bastão Esfoliante O Poderoso Carvão!, da Ricca
Ele controla a oleosidade e remove impurezas da peleCrédito: Divulgação
Bastão esfoliante facial de carvão e tomate, que controla a oleosidade e remove impurezas da pele, além de promover uma esfoliação suave. O produto foi formulado especialmente para ajudar a desobstruir os poros. Ele conta com uma fórmula com Carvão e do Tomate, que tem ação antioxidante e também com os efeitos das micropartículas de Casca de Arroz, que regulam e ajudam a deixar a pele limpa, revigorada, suave e livre de oleosidade.
Protetor Fusion Water 5 Stars FPS50 Color, da ISDIN
O protetor ajuda a uniformizar o tom da pele e disfarçar imperfeições.Crédito: Divulgação
Protetor solar facial com cor e acabamento matte. Ele proporciona uma cobertura natural e ampla proteção à pele. Conta com uma textura ultraleve, de rápida absorção e à base de água, que ajuda no controle da oleosidade e ajuda a uniformizar o tom da pele e disfarçar imperfeições.
Loção Hidratante Ureia 10% Hipoalergênica Spa Care, da Raavi
O produto hidrata profundamente a pele, devolvendo maciez e sedosidadeCrédito: Divulgação
Com ação desodorante, hidrata profundamente a pele, devolvendo maciez e sedosidade, sem deixar sensação de oleosidade. O produto contém ureia 10%, vitamina E, óleos de girassol e amêndoa doce. Indicada principalmente para peles ásperas e ressecadas, a ureia é um potente agente que promove hidratação por um período prolongado
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