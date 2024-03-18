Onda de calor: exposição ao sol pode causar desidratação grave

A exposição ao sol e ao calor exige cuidado Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor que atinge o Brasil alcançou novos recordes neste domingo (17), com uma sensação térmica de 62,3 °C no Rio de Janeiro. As ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica , segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5 °C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.

A exposição ao sol e ao calor exige cuidado, especialmente em dias de temperaturas mais altas e clima seco. A principal recomendação dos especialistas é manter o corpo hidratado, para prevenir dois dos principais problemas de saúde desta estação: desidratação e insolação.

O clínico-geral Rodrigo Portela de Santana, da Clínica da Cidade, explica que a desidratação coloca o organismo sob grande estresse. “A falta de líquidos pode ser potencializada em dias de altas temperaturas, podendo causar um colapso do organismo”, explica.

O profissional chama a atenção para os sintomas da desidratação, que podem incluir tontura, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, queda de pressão e até desmaios.

“É vital ingerir uma grande quantidade de água. Bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de caixinha, não promovem a hidratação adequada, enquanto as bebidas alcoólicas têm potencial para causar desidratação", alerta.

"Líquidos isotônicos que são de mais rápida absorção, também são aliados importantes" Rodrigo Portela de Santana - Clínico-geral

Já a insolação, uma condição grave causada pela exposição excessiva ao sol e ao calor intenso, ocorre quando a temperatura do corpo excede 40º C. “É importante evitar a exposição ao sol entre as 10h e 16h, quando os raios ultravioleta (UV) incidem com mais intensidade. E, sempre usar o protetor sola r”, recomenda o médico.

Cuide da alimentação

Cuidar da alimentação durante o verão também ajuda a manter a saúde. O médico alerta para a procedência, armazenamento e manipulação adequada dos alimentos.