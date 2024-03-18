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Altas temperaturas

Onda de calor: exposição ao sol pode causar desidratação grave

Os sintomas da desidratação podem incluir tontura, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, queda de pressão e até desmaios

Publicado em 18 de Março de 2024 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2024 às 16:28
Mulher com calor
A exposição ao sol e ao calor exige cuidado Crédito: Shutterstock
Uma onda de calor que atinge o Brasil alcançou novos recordes neste domingo (17), com uma sensação térmica de 62,3 °C no Rio de Janeiro. As ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5 °C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.
A exposição ao sol e ao calor exige cuidado, especialmente em dias de temperaturas mais altas e clima seco. A principal recomendação dos especialistas é manter o corpo hidratado, para prevenir dois dos principais problemas de saúde desta estação: desidratação e insolação.
O clínico-geral Rodrigo Portela de Santana, da Clínica da Cidade, explica que a desidratação coloca o organismo sob grande estresse. “A falta de líquidos pode ser potencializada em dias de altas temperaturas, podendo causar um colapso do organismo”, explica.
O profissional chama a atenção para os sintomas da desidratação, que podem incluir tontura, mal-estar, dor de cabeça, fraqueza, queda de pressão e até desmaios.
“É vital ingerir uma grande quantidade de água. Bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de caixinha, não promovem a hidratação adequada, enquanto as bebidas alcoólicas têm potencial para causar desidratação", alerta. 
"Líquidos isotônicos que são de mais rápida absorção, também são aliados importantes"
Rodrigo Portela de Santana - Clínico-geral
Já a insolação, uma condição grave causada pela exposição excessiva ao sol e ao calor intenso, ocorre quando a temperatura do corpo excede 40º C. “É importante evitar a exposição ao sol entre as 10h e 16h, quando os raios ultravioleta (UV) incidem com mais intensidade. E, sempre usar o protetor solar”, recomenda o médico.

Cuide da alimentação

Cuidar da alimentação durante o verão também ajuda a manter a saúde. O médico alerta para a procedência, armazenamento e manipulação adequada dos alimentos.
“É preciso tomar muito cuidado em relação à ingestão de alimentos, que podem ter maior proliferação de bactérias ao serem expostos a altas temperaturas, como o ovo e a maionese, que podem levar às infecções intestinais. Além disso, é prudente evitar alimentos pesados, preferindo os mais leves, como as saladas. Ainda assim, é importante lembrar que frutas e verduras precisam ser muito bem lavadas em água corrente, bem como com solução para matar eventuais bactérias”, orienta Rodrigo.

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