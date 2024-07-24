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Shows cancelados

O que é pneumonia bacteriana que afetou o cantor Zé Neto?

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões e pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:22
Zé Neto
Zé Neto foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana Crédito: Reprodução @zenetotoscanooficial
O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana. A dupla cancelou cinco shows que fariam na última semana de julho, e a agenda só deve ser retomada em agosto.
"Vamos encarar mais uma", afirmou o sertanejo por meio dos stories do Instagram. Esta não é a primeira vez que ele enfrenta uma doença pulmonar. Há cerca de três anos, ele foi diagnosticado com uma doença no pulmão devido ao uso de cigarros eletrônicos.
A pneumologista Jessica Polese explica que a pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões e pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos. Quando adquirida na comunidade, a pneumonia é causada na maioria das vezes pela bactéria Streptococcus Pneumoniae (pneumococo), que se instala nos pulmões em situações de baixa imunidade.
Sobre a gravidade da doença, a médica afirma que, na maioria das vezes, a pneumonia pode ser tratada em casa. No entanto, dependendo da idade e do sistema imunológico do paciente, pode ser necessária a internação para um melhor tratamento. "Podemos ter complicações da pneumonia, como líquido no pulmão, e há o risco de a bactéria chegar à corrente sanguínea, provocando doenças em órgãos à distância, como o fígado e os rins", explica.
Ela também menciona que alguns fatores contribuem para a infecção, incluindo a baixa imunidade e fatores ambientais, como a qualidade do ar e a poluição. "Ambientes hospitalares também podem desempenhar um papel importante, especialmente se a pessoa passou por alguma internação, como é o caso do cantor Zé Neto, que já foi internado outras vezes", diz a médica.
Os sintomas da pneumonia bacteriana incluem febre, falta de ar, tosse, dor no peito e secreções amareladas. O tratamento deve ser indicado após a avaliação com um especialista, e são geralmente utilizados antibióticos.
"Também recomendamos repouso, ingestão de líquidos e evitar ambientes frios e com ar-condicionado. Às vezes, é necessário tratar as doenças de base, pois o paciente pode ter outras patologias ou comorbidades, como DPOC, asma ou problemas cardíacos, que podem ser agravados por uma infecção", diz Jéssica Polese.
A médica ressalta que há vacina contra o pneumococo, mas outras bactérias também podem causar a doença, assim como germes atípicos, como alguns vírus e micobactérias. “Às vezes, uma infecção viral pode dar lugar a uma infecção bacteriana secundária, o que é relativamente comum", explica.

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