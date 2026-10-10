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Justiça determina que Vasco e Boca Juniors seja realizado no Maracanã

Partida pela Copa Sul-Americana está marcada para o dia 20

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 10:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 out 2026 às 10:53
Estádio do Maracanã
Estádio do Maracanã Érica Ramalho/Governo do Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Fla-Flu Serviços S.A. disponibilize o Maracanã para a partida entre Vasco da Gama e Boca Juniors, marcada para o dia 20 deste mês pela semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão é do desembargador Marco Antônio Ibrahim, da 23ª. Câmara de Direito Privado.

O magistrado considerou integralmente as questões relatadas pelo Grupo de Atuação de Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, reproduzindo a recomendação encaminhada à concessionária e o ofício enviado pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, ao governador do estado.

Notícias relacionadas:Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028.MPRJ recomenda que partida entre Vasco e Boca Juniors seja no Maracanã.Na decisão, o desembargador ressaltou que a segurança dos torcedores e dos moradores do entorno do estádio deve prevalecer sobre os argumentos relacionados à preservação do gramado, utilizados pela concessionária para negar a utilização do Maracanã. 

Ao fundamentar a decisão, o magistrado também considerou a manifestação técnica do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar, que apontou o Maracanã como a alternativa preferencial para o confronto, em razão de suas condições estruturais, logísticas e operacionais.

O desembargador também reconheceu a urgência da medida, considerando o prazo de 10 de outubro estabelecido para que o Vasco indicasse à Conmebol o estádio onde seria realizada a partida.

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