Dia das Crianças: 8 receitas fáceis para preparar na air fryer

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o óleo e o leite, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e o sal, mexendo até a massa ficar lisa e homogênea. Unte uma forma pequena que caiba na air fryer com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e nivele com uma espátula. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 10 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por 25 a 30 minutos. Faça o teste do palito; se sair limpo, o bolo está pronto. Retire e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.