Capixaba David garante vitória do Vasco sobre o Botafogo no retorno do Brasileirão

Depois de passar 10 rodadas na zona de rebaixamento, o Vasco vai se afastando dela. Na volta da Data-Fifa, manteve o embalo na temporada ao conquistar a quarta vitória consecutiva, ao derrotar o rival Botafogo, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Brasileirão.
O Vasco mostrou efetividade e paciência para ser bem superior ao Botafogo. Cada vez mais entrosado o trabalho de Pedro Emanuel, construiu os dois após belas triangulações e marcação pressão. Do outro lado, o Botafogo ainda não engrenou com Tite, nem mesmo a pausa dos amistosos de seleções mudaram o panorama de algo. Chegou a descontar com belo gol de falta de Alex Telles e se frustrou com gol anulado de Tiquinho na reta final.
Com os gols de Lescano e David, o Vasco chegou a 34 pontos, subindo para a 14ª colocação, abrindo três de vantagem para o Internacional, time que abre a zona de rebaixamento, lembrando que ainda tem um jogo a menos que os demais concorrentes. Já o Botafogo conheceu a segunda derrota com Tite, estacionado com 35 pontos, na 13ª posição.
O Vasco agora abre a 30ª rodada, no sábado, às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Botafogo visita o Coritiba na segunda-feira, às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O Vasco começou melhor o clássico. Com mais posse de bola, foi figura frequente no campo de ataque e empilhando chances, dando trabalho ao goleiro Gabriel Batista. De tanto volume, saiu na frente com Lescano, aos 27 minutos. Em bela trama ofensiva pelo lado esquerdo, Thiago Mendes tocou para Bruno Duarte que deixou o argentino na cara do gol para marcar.
O Botafogo era tímido em campo, a única aparição foi com Vitinho, após belo passe enfiado de Ziyech, parando no goleiro Leo Jardim. O prejuízo só não foi maior graças a Gabriel Batista, que segurou a pressão e evitou o tento de Colídio. Na reta final, até equilibrou o clássico, criou chances, mas nada efetivo, consagrando a defesa vascaína, que venceu a maioria dos duelos.
No segundo tempo, o Vasco voltou com a mesma postura e a efetividade tava do lado visitante. Colídio ganhou a disputa no meio de campo e serviu David bater rasteiro na saída de Gabriel Batista e ampliar, aos cinco. Animado, na sequência carimbou o travessão com Santiago Sosa. A reação do Botafogo enfim saiu na bola parada, quando Alex Telles cobrou falta magistral no ângulo.
O gol animou o clássico. Lá e cá, o Vasco seguiu com melhor pontaria, parando em grandes defesas do goleiro Gabriel Batista e até e chegou a marcar o terceiro, porém o tento de Thiago Mendes foi anulado por impedimento, pelo VAR. Na reta final, o Botafogo foi da euforia à frustração, quando Tiquinho Soares empatou, mas também teve o gol anulado por impedimento. Tite foi até expulso na comemoração.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 VASCO
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Ziyech (Kadir) e Medina (Júnior Santos); Matheus Martins (Kauan Martins) e Arthur Cabral (Tiquinho Soares). Técnico: Tite.
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Tchê Tchê); Marino Hinestroza (Adson), Bruno Duarte (David) e Colidio (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.
GOLS - Lescano, aos 27 minutos do primeiro tempo. David, aos cinco, Alex Telles, aos 15 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
CARTÕES AMARELOS - Ferraresi.
CARTÃO VERMELHO - Tite.
RENDA - R$ 801.180,00.
PÚBLICO - 23.596 torcedores.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).