Portal 10/10 e Lua Nova: combinação torna o dia favorável para recomeços

Portais numerológicos acontecem sempre que a data reúne números repetidos, como 1/1, 2/2 ou, no caso de outubro, 10/10. Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse espelhamento potencializa o significado do número envolvido. Na tradição pitagórica, o 10 representa ordem e conclusão, já que a soma de 1+ 2 + 3 + 4 resulta justamente nesse número. Mas, reduzido, o 10 volta ao 1, o que explica por que a numerologia contemporânea o associa tanto ao fim de um ciclo quanto ao início de outro.