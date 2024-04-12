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Tratamento

O que é mucosite, condição que Fabiana Justus enfrenta em tratamento de leucemia

É uma complicação comum e desafiadora do tratamento oncológico, especialmente em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2024 às 20:08
Fabiana Justus
Fabiana Justus está em tratamento de câncer Crédito: Reprodução @Fabianajustus
A influenciadora Fabiana Justus falou dos efeitos da quimioterapia que tem enfrentado durante o seu tratamento. A influenciadora passou por um transplante de medula óssea no final do mês de março.
"Eu sei que vocês estão preocupados. Obrigada pelo carinho! Vocês são incríveis. Esses dias têm sido bem difíceis. Mas tudo parte do tratamento. A famosa 'mucosite'. Quem já passou sabe como é difícil. É um efeito colateral das quimioterapias pré-transplante. E, como agora minha medula zera para que a nova possa pegar, minha imunidade também está zerada", escreveu.
O tratamento do câncer pode apresentar uma série de desafios, sendo a mucosite um deles, especialmente prevalente em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea. Essa complicação comum pode afetar todo o trato gastrointestinal, incluindo boca, garganta, esôfago e outras áreas.
Os tratamentos oncológicos têm como objetivo inibir a multiplicação celular, interrompendo a proliferação das células neoplásicas. No entanto, esse efeito também se estende às células saudáveis do corpo, especialmente aquelas que se replicam rapidamente, como as células da pele, da mucosa e células sanguíneas, gerando os conhecidos efeitos colaterais. Quando a mucosa oral é afetada, podem ocorrer inflamação, descamação, erosões e úlceras, além de dor e sangramento local, alteração do paladar e risco aumentado de infecções secundárias.
A dentista oncológica Beatriz Coutens, da Oncoclínicas Espírito Santo, destaca a relação da mucosite com o tratamento oncológico: "Em relação à radioterapia, o risco de desenvolver mucosite é significativo em casos de tratamento na região da cabeça e pescoço, devido à natureza localizada da radiação. No caso do transplante de medula óssea, devido à quimioterapia de altas doses, o risco é altíssimo". 
Quanto ao tratamento e prevenção, a especialista ressalta a importância de abordagens multidisciplinares: "A prevenção da mucosite é possível, principalmente com o uso de laserterapia, que possui ações de desinflamação, aceleração da cicatrização e controle da dor. A laserterapia pode ser aplicada de forma preventiva, antes do desenvolvimento da inflamação, reduzindo sua incidência ou minimizando seus efeitos". 
"Além disso, enxaguantes bucais, boa higiene e hidratação da mucosa também desempenham um papel complementar na melhoria do quadro, mas não constituem o tratamento principal"
Beatriz Coutens - Dentista oncológica
Embora seja difícil evitá-la completamente, medidas preventivas e um tratamento abrangente podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento do câncer.

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