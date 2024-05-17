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Internado

O que é hematoma subdural, condição que levou Tony Ramos a passar por cirurgia

O tratamento tem como objetivo minimizar o dano cerebral e tratar a causa subjacente do sangramento

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2024 às 06:00
Tony Ramos como Antônio La Selva de
Tony Ramos passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural Crédito: Rede Globo
O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16), conforme comunicado do hospital. O quadro de saúde dele é estável. 
Segundo informações da família ao g1, a cirurgia tinha o propósito de drenar um coágulo no cérebro do artista, e terminou por volta das 19h30. O artista foi internado após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações.
O médico Wuilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, explica que um hematoma subdural é um acúmulo de sangue entre a superfície do cérebro e a dura-máter, que é a camada externa das meninges, as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. "Esta condição é frequentemente o resultado de uma lesão na cabeça e pode ser grave, pois o sangue acumulado pode aumentar a pressão intracraniana, causando danos cerebrais”. 
Como explica o especialista, além dos traumas cranianos, as causas mais comuns são o uso de anticoagulantes - que podem aumentar riscos de hemorragia, a idade avançada - com envelhecimento, o cérebro tende a encolher, o que pode esticar os vasos sanguíneos e aumentar a susceptibilidade a rupturas; e até o abuso de álcool - que aumenta o risco de quedas e problemas de coagulação.
“Quando a causa é uma queda, muitas vezes o paciente não apresenta sintomas imediatamente. Isso é chamado de intervalo lúcido. Eles desenvolvem sintomas dias depois. Por isso, sempre que sentir sintomas neurológicos, como perda de memória, tontura ou fraqueza muscular, as pessoas precisam consultar um médico e tentar fornecer o máximo de informações possível sobre quando e como os sintomas começaram”, destaca o neurocirurgião.
  • Os sintomas mais comuns são:

  • Dor de cabeça forte e que não passa;

  • Náusea e vômito;

  • Fala arrastada;

  • Mudanças em sua visão;

  • Tontura;

  • Problemas de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;

  • Fraqueza em um lado do corpo;

  • Desorientação.

Entenda o tratamento

O tratamento tem como objetivo minimizar o dano cerebral e tratar a causa subjacente do sangramento. "Uma das principais preocupações é o atendimento de emergência. Quanto antes for possível estabilizar o paciente, controlando os seus sinais vitais, menores serão os danos", conta o médico. Para hematomas subdurais grandes ou graves, geralmente é necessária cirurgia para ajudar a drenar o sangue.
“O tempo que leva para se recuperar de um hematoma subdural varia de paciente para paciente. Somente o médico pode dizer o que esperar com base na sua situação específica. Algumas pessoas sentem-se melhor algumas semanas após o tratamento, enquanto outras podem nunca se recuperar totalmente”, finaliza Wuilker.

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