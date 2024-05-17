O que é hematoma subdural, condição que levou Tony Ramos a passar por cirurgia

Tony Ramos passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural Crédito: Rede Globo

O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16), conforme comunicado do hospital. O quadro de saúde dele é estável.

O médico Wuilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, explica que um hematoma subdural é um acúmulo de sangue entre a superfície do cérebro e a dura-máter, que é a camada externa das meninges, as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. "Esta condição é frequentemente o resultado de uma lesão na cabeça e pode ser grave, pois o sangue acumulado pode aumentar a pressão intracraniana, causando danos cerebrais”.

Como explica o especialista, além dos traumas cranianos, as causas mais comuns são o uso de anticoagulantes - que podem aumentar riscos de hemorragia, a idade avançada - com envelhecimento, o cérebro tende a encolher, o que pode esticar os vasos sanguíneos e aumentar a susceptibilidade a rupturas; e até o abuso de álcool - que aumenta o risco de quedas e problemas de coagulação.

“Quando a causa é uma queda, muitas vezes o paciente não apresenta sintomas imediatamente. Isso é chamado de intervalo lúcido. Eles desenvolvem sintomas dias depois. Por isso, sempre que sentir sintomas neurológicos, como perda de memória, tontura ou fraqueza muscular, as pessoas precisam consultar um médico e tentar fornecer o máximo de informações possível sobre quando e como os sintomas começaram”, destaca o neurocirurgião.

Os sintomas mais comuns são:





Dor de cabeça forte e que não passa;





Náusea e vômito;





Fala arrastada;





Mudanças em sua visão;





Tontura;





Problemas de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;





Fraqueza em um lado do corpo;





Desorientação.



Entenda o tratamento

O tratamento tem como objetivo minimizar o dano cerebral e tratar a causa subjacente do sangramento. "Uma das principais preocupações é o atendimento de emergência. Quanto antes for possível estabilizar o paciente, controlando os seus sinais vitais, menores serão os danos", conta o médico. Para hematomas subdurais grandes ou graves, geralmente é necessária cirurgia para ajudar a drenar o sangue.