Quando a aposta deixa de ser apenas entretenimento

Essa disputa se torna especialmente relevante quando olhamos para quem está apostando. Estimativas baseadas em pesquisa do DataSenado apontam que cerca de 380 mil capixabas com 16 anos ou mais realizaram apostas em aplicativos ou sites em 2024. Entre eles, aproximadamente um terço declarou gastar entre R$ 100 e R$ 499,99 por mês, enquanto 18% estavam acima dos R$ 500.





Não significa que essas centenas de milhares de pessoas tenham problemas com o jogo. Essa diferenciação é importante. Apostar pode ser uma escolha de entretenimento, assim como tantas outras formas de lazer. A questão econômica surge quando a aposta ultrapassa esse espaço e começa a comprometer recursos que fariam frente a outras despesas.





E esse limite nem sempre é facilmente percebido.





Ao contrário de uma compra tradicional, a aposta carrega a expectativa de retorno financeiro. Depois de uma perda, existe a possibilidade de uma nova tentativa para recuperar o dinheiro anterior. É justamente essa dinâmica que pode transformar uma pequena despesa de lazer em um gasto recorrente e difícil de acomodar no orçamento.





Os sinais também começam a aparecer fora da dimensão financeira. Entre janeiro e julho de 2026, o Espírito Santo registrou 564 atendimentos de saúde relacionados às apostas, envolvendo 247 pessoas. O grupo entre 25 e 34 anos foi o mais presente nesses registros.





Pode parecer pouco diante do universo de apostadores. Mas os atendimentos mostram apenas aqueles que chegaram à rede de saúde. Entre perceber dificuldades financeiras, reconhecer uma relação problemática com o jogo e buscar ajuda existe um caminho que nem todos percorrem.





Para o comércio e os serviços, essa discussão também precisa entrar no radar.