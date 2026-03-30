O que é glicose alta? Saiba quais são os riscos e como tratar

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD):

Até 99 mg/dL: valor considerado normal para um adulto saudável em jejum de pelo menos 8 horas.

De 100 a 125 mg/dL: indica glicemia de jejum alterada (pré-diabetes). Isso significa que o corpo está começando a ter dificuldade em processar o açúcar, mas ainda não atingiu os níveis de diabetes.

126 mg/dL ou mais: em dois exames diferentes, este valor costuma fechar o diagnóstico de diabetes.