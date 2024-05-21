Margarina ou manteiga: qual é a mais saudável?

Manteiga e margarina são gorduras, mas a diferença entre os dois alimentos está em sua matéria-prima Crédito: Shutterstock

Ambas são populares para passar no pão, cozinhar e até mesmo usar em receitas de bolos e biscoitos. Mas, afinal, qual é melhor: a manteiga ou a margarina?

Segundo a nutricionista Mayara Magalhães, do Viver Bem Unimed Vitória, manteiga e margarina são gorduras, mas a diferença entre os dois alimentos está em sua matéria-prima. Enquanto a manteiga é de origem animal, já que se trata de um creme pasteurizado obtido a partir do leite da vaca (podendo ou não ter sal adicionado), a margarina tem origem vegetal, sendo primariamente composta por água e pela hidrogenação de óleos de origem vegetal e outros ingredientes.

A nutricionista pontua que tanto a manteiga quanto a margarina possuem pontos positivos e negativos. Portanto, é preciso conhecê-los para saber o que é mais benéfico para a saúde, a depender dos objetivos de cada pessoa.

A nutricionista Mayara Magalhães explica a diferença entre margarida e manteiga Crédito: Divulgação

"A gordura da manteiga é do tipo saturada, que é digerida pelo corpo e participa da produção de energia e como base para produzir certos hormônios. Porém, se consumida em excesso, ela pode trazer riscos à saúde cardiovascular" Mayara Magalhães - Nutricionista

Já a margarina possui óleos insaturados na sua composição, que contribuem no controle do colesterol no sangue. "No entanto, a presença da gordura trans é altamente prejudicial, podendo se acumular nas artérias. Por isso, ela é apontada, inclusive, como vilã para o surgimento de câncer. Mas, com o avanço das tecnologias dos alimentos, já podemos encontrar margarinas com formulações mais saudáveis, priorizando fitosteróis de qualidade e ausência de gordura trans”, afirma.

O segredo está na moderação

Tendo em vista que manteiga e margarina possuem prós e contras, Mayara Magalhães aconselha o consumo moderado de ambas as gorduras. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, o consumo de óleos e gorduras não deve ultrapassar mais que uma porção diária ao dia. Além disso, o consumo de ultraprocessados é desencorajado.

“O melhor caminho é escolher o produto menos processado possível, ou seja, aquele que possua o menor número de ingredientes, e consumi-lo com moderação”, diz.