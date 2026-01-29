Manchas na pele após as férias? Dermatologista diz como prevenir e tratar

Melasma: manchas castanhas e irregulares, geralmente no rosto (testa, bochechas e buço). O sol é o maior gatilho para elas.

Sardas: pequenos pontos castanhos que escurecem muito após a exposição solar.

Melanoses solares: são lesões benignas que surgem na pele devido à exposição prolongada e acumulada ao sol ao longo dos anos.

