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Rotina de cuidados

Jade Picon conta seus truques para cuidar dos cabelos e da pele

Entre as dicas, a influenciadora digital conta que não dispensa o uso do protetor solar e de spray para os cabelos

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 10:00

Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 

15 out 2024 às 10:00
Jade Picon
Jade Picon mudou a cor dos fios para a sua nova personagem no cinema Crédito: Reprodução @jadepicon
A influenciadora digital Jade Picon passou por uma transformação capilar e platinou os fios para a sua nova personagem no cinema. "Uma nova personagem pede um novo visual! Que comece um novo momento", escreveu na legenda da foto ao revelar o seu novo visual no Instagram. A atriz é embaixadora da Eudora, marca que realizou a sua transformação de morena para loira. 
Conhecida por compartilhar diariamente sua rotina de beleza e cuidados com os seguidores, a atriz revelou para o Se Cuida alguns de seus truques para manter o cabelo saudável e pele hidratada. 
Ao falar sobre sua relação com a beleza, Jade revelou que toda sua rotina de cuidados está conectada ao seu bem-estar. Além de sempre testar produtos novos e cuidar da pele e cabelo, a atriz destaca a importância de estar com a mente equilibrada e se movimentar. E para ajudar nesse processo, ela aposta em exercícios físicos diários como futevôlei e treinamento funcional.
Vaidosa desde pequena, Jade destaca que a beleza é, principalmente, sobre confiança e estar confortável na sua própria pele. "Eu amo mudar, sempre foi parte da minha essência. Voltar pro loiro tem sido incrível! Cada mudança traz uma nova fase, e essa atual reflete muito do momento que estou vivendo agora: mais madura, focada, mas ainda com aquela vontade de ousar", disse. 
Sobre o novo visual, a influencer destaca que o loiro exige mais cuidados. "Uma recomendação é sempre ter por perto um spray de cabelo. Além de usar e abusar de hidratações semanais e de um bom protetor térmico antes de qualquer fonte de calor", conta. 

Os segredos da influenciadora

Um dos segredos de Jade é começar o dia com uma massagem facial usando um rolinho de jade ou quartzo. "Isso ajuda a ativar a circulação e desinchar o rosto". A segunda dica é o uso de um bom protetor térmico. "Sempre uso protetor térmico antes de secar ou modelar o cabelo — é essencial para proteger os fios do calor e evitar danos".
Outro truque que ela adora, e que economiza tempo, é aplicar um pouco da máscara de tratamento nos fios antes do treino. Assim, ela aproveita o tempo para nutrir o cabelo enquanto faz os exercícios físicos. 
Jade Picon mudou a cor dos cabelos e agora está loira novamente
Jade Picon mudou a cor dos cabelos e agora está loira novamente Crédito: Divulgação/Eudora
"Quando acabo de malhar, enxáguo bem e finalizo com o condicionador. O resultado é um cabelo super hidratado e saudável "
Jade Picon - Influenciadora
Já para a pele, Jade não esconde que é super rigorosa com a limpeza. "Nunca pulo a etapa do demaquilante, mesmo nos dias mais corridos". Outro ritual, é sempre manter uma máscara de hidratação capilar na bolsa de praia. "Uso logo após um banho de mar, que é quando meus fios capilares estão precisando de um cuidado extra", revela.
Para finalizar, a atriz citou o hidratante labial e protetor solar. "Também sempre tenho na bolsa um hidratante labial para manter a boca hidratada e o protetor solar para proteger a pele. Tudo que é essencial e prático está na minha lista de indispensáveis", conclui.

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