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Linfoma de Hodgkin

Isabel Veloso anuncia remissão do câncer; o que isso significa?

A influenciadora foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos

Publicado em 12 de Maio de 2025 às 19:06

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 mai 2025 às 19:06
Isabel Veloso
Isabel Veloso anuncia remissão do câncer Crédito: Reprodução @Isabelveloso
A influenciadora digital Isabel Veloso, 18 anos, compartilhou que entrou em remissão do câncer. Emocionada, ela contou que estava tremendo. "Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa", disse. Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos
“O que mais me emociona em tudo isso é que se tudo der certo, se essa porcaria [câncer] nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer. Vocês têm ideia disso? É a maior alegria para mim, eu nem consigo descrever o que eu estou sentindo”, disse emocionada.
Isabel também falou sobre as chances de passar por um segundo transplante de medula ósse. “Esse transplante tem que dar certo, esse tratamento tem que dar certo, porque eu preciso continuar bem. Se eu não tivesse engravidado, eu estaria em um caixão. Minha vida mudou completamente”, disse. O segundo transplante da influenciadora pode depender das células-tronco de um doador, diferente do primeiro em que ela foi a própria “doadora”.

Entenda o que é remissão

A oncologista Juliana Alvarenga explica que remissão é quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame de imagem ou sangue. Existe a possibilidade de que o paciente tenha sido totalmente curado, porém, pode ser que células microscópicas ainda estejam presentes. "Essas células são tão pequenas que os exames de imagem não conseguem detectá-las. Por isso, o paciente precisa continuar o acompanhamento, fazendo exames para verificar se há algum sinal, por menor que seja, de recidiva do tumor".
A fase não significa, necessariamente, que o paciente está curado. "Normalmente, nos dois primeiros anos, quando a doença tem mais chances de voltar, fazemos um seguimento mais próximo, a cada três meses. Com o passar do tempo, vamos espaçando para a cada quatro meses, depois semestralmente e, posteriormente, anualmente", diz a médica.
Juliana Alvarenga, oncologista
A oncologista Juliana Alvarenga explica o que é remissão do câncer Crédito: Divulgação
Em determinados casos, fazemos a quimioterapia adjuvante, que muitos conhecem como preventiva, para diminuir esse risco de recidiva da doença
Juliana Alvarenga - Oncologista
A cura, por outro lado, é quando todos os sinais e sintomas da doença desaparecem do corpo. Quanto mais tempo passa após o término do tratamento inicial e o paciente permanece sem sinais de recidiva da doença, menores são as chances de a doença voltar. "Dizemos comumente que, após 5 anos, como as chances de a doença voltar são muito pequenas, o paciente está curado. Antes disso, dizemos que o paciente está em remissão, ou seja, sem evidência de doença. Porém, algumas células cancerosas podem permanecer latentes no corpo por muitos anos após o término do tratamento e fazer com que o câncer volte um dia", explica a oncologista.
Após o período de 5 anos, a realização de exames dependerá de muitos fatores. Exames de rastreamento, como mamografia, colonoscopia, entre outros, devem ser realizados normalmente. Outros exames irão variar conforme o tipo de tumor e a gravidade da doença inicialmente.

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