Horta em apartamento: 5 temperos para cultivar em vasos mesmo com pouco espaço

“Uma horta em apartamento pode ser incorporada ao projeto de interiores de maneira funcional e estética. O segredo é observar as condições de iluminação, ventilação e circulação do ambiente, além de escolher vasos compatíveis com o espaço disponível. Com planejamento, até mesmo uma pequena varanda pode se transformar em um cantinho verde”, explica Caio Machado, especialista na área e professor de Engenharia da Faculdade Anhanguera.