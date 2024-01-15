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BBB 24

Fome emocional: entenda a condição de Yasmin Brunet no BBB 24

No programa, a modelo comentou que "está comendo demais", mas "se sente vazia". Por que isso acontece?

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2024 às 18:23
Brothers comentaram sobre forma física de Yasmin Brunet e foram criticados nas redes sociais
Yasmin Brunet relatou que estava comendo muito, mas se sentia vazia Crédito: Rede Globo
Nos últimos dias, a participante do BBB 24 Yasmin Brunet, em conversa com Wanessa Camargo, relatou que estava comendo muito, mas se sentia vazia. Visivelmente ansiosa, a participantes estava chacoalhando as pernas e logo em seguida desatou a chorar, citando que não gosta da sensação de ver pessoas da casa excluídas.
O caso chamou atenção para um assunto ainda pouco falado: a fome emocional. “A fome é uma sensação fisiológica que faz o organismo procurar e ingerir alimento para satisfazer as necessidades diárias de nutrientes. Mas isso também pode ser ‘embaralhado’ pela saúde emocional, quando temos outros estímulos além de nutrir e dar energia ao organismo. O apetite emocional pode ser uma resposta ao estresse, acontecendo em situações específicas ou de forma crônica, quando o paciente sempre lida com questões emocionais adversas ingerindo mais alimentos. O problema pode causar compulsão alimentar e doenças metabólicas”, explica a endocrinologista Deborah Beranger. A fome emocional, segundo a médica, também tem relação com sentimento de vazio, ansiedade, tédio, depressão, oferta ou restrição de alimentos e até comemorações, situações presentes no reality show e que podem despertar o gatilho emocional da fome.
Segundo a médica, o ato de ingerir alimentos é mediado por uma série de sinais e estímulos. “Entre eles estão a redução da quantidade de nutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras ou até a diminuição da temperatura corporal. Uma pessoa come para obter nutrientes e energia para o organismo e sua falta pode levá-la a procurar o que comer. Porém, a comida pode fornecer prazer imediato e o principal elemento envolvido nessa sensação é um neurotransmissor chamado serotonina. Por esse motivo, principalmente para pessoas ansiosas, comer pode ser uma válvula de escape em situações de estresse”, explica a médica.
Nesses casos, a procura é por alimentos mais calóricos, que produzem rápido aumento de energia, podem liberar mais rapidamente esse neurotransmissor. “O hormônio cortisol causa desejo por comida altamente energética. Os hormônios do estresse fomentam também a formação de células adiposas, que dão mais espaço ao corpo para armazenar energia. Se a procura por alimentos mais calóricos for constante, o paciente pode desenvolver doenças metabólicas como o diabetes”, explica a médica.
"Há pessoas que comem demais quando estão estressadas ou deprimidas, mas há muitos pacientes que são tão tomados pela ansiedade que, até mesmo em situações de euforia e alegria, comem demais sem perceber"
Deborah Beranger - Endocrinologista
A médica diz que é importante lembrar que, desde bebê, uma pessoa é alimentada em função de outros fatores que não simplesmente a fome. "No adulto, o comer sofre influência de fatores como disponibilidade mais ou menos abundante de alimentos, a aparência deles, a associação com motivos comemorativos, festivos ou negociais, estar ou não acompanhado etc.”, comenta a médica.
A endocrinologista comenta que, sempre que um paciente perceber esse tipo de relação entre saúde emocional e fome, é importante tratar as causas que as levam à compulsão alimentar. “O tratamento deve envolver mais de um especialista, com médicos endocrinologistas e psiquiatras, além de nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, que podem atuar em conjunto para identificar esses gatilhos emocionais e ajudar o paciente a melhorar sua relação com a comida”, finaliza Deborah.

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