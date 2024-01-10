Dermatologista faz análise de pele das participantes do BBB 24

O elenco do BBB 24 traz a pluralidade da mulher brasileira, exaltando vários tipos de corpos, cabelos e também chamando atenção para a pele delas, assim como os possíveis tratamentos de beleza.
O dermatologista José Roberto Fraga Filho, do Instituto Fraga de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez uma análise da pele das participantes que já repercute na internet. O que ela fez foi examinar a pele do rosto das participantes e apontar possíveis procedimentos estéticos que cada uma delas já tenha feito.
Vamos ao veredito?
- Yasmin Brunet: olhando o rosto dela, tem uma pele bem cuidada, aparentemente ela faz toxina botulínica, e pelo tamanho da bochecha também cuida da flacidez, ou faz ultrossom microfocado ou ela faz bioestimuladores de colágeno.
- Deniziane: ela apresenta machas na face que ela cobre com maquiagem, as rugas estão bem seguras pela toxina botulínica e aparentemente ela faz bioestimuladores de colágeno.
- Beatriz: ela está cheia de cicatrizes de acne no rosto e bochechas, apresenta algumas acnes ativas ainda, é um rosto que precisa ser mais trabalhado. Aparentemente ela sofreu muito na adolescência para ter essas cicatrizes mais profundas.
- Vanessa Lopes: tem umas manchas brancas no braço, sugestivos de quem gosta de tomar banho muito quente, o que acaba ressecando a pele. Por isso, esse aspecto de “pele triste”. No rosto parecer que ela não usa muito protetor solar, tem umas melanoses que entregam o não uso do protetor.
- Giovanna Pitel: ela tem cicatrizes de acne com bastante intensidade, e o que chama a atenção é uma desproporção do lábio superior para o inferior. O inferior está menor que o superior.
- Alane: ela tem um rosto aparentemente sem imperfeição, o contorno de mandíbula está perfeito, não aparenta manchas e está com uma pele bastante satisfatória.
- Fernanda: esqueceu o botox! Ela tem a testa toda enrugadinha, e um pouco de sorriso gengival, para ambos o botox poderia ajudar bastante. Mas, a qualidade da pele está ótima.
- Wanessa Camargo: a Wanessa tem cicatrizes na testa e também uma macha acastanhada na bochecha, aparentemente ela tem melasma. O tratamento seria através de peelings, lasers e clareadores. Ela tem rugas de sanfona, normais com a idade.
- Thalyta: o rosto está harmonioso, lábios bem feitos, não aparenta ter feito algum procedimento a não ser alguma toxina butílica, a qualidade da pele também está boa.
- Isabelle: ela está com a pele boa, preenchimento labial, também, a proporção aparenta está correta e o botox deixou as sobrancelhas um pouco retificadas.
- Leidy Elin: apresenta discretas hipercromia pós-inflamatórias, manchas escurecidas pós-acne, muito frequente em pele escura, que também poderia ser corrido com ácidos ou peelings.
- Giovanna: parece que ela fez um preenchimento labial, o contorno está muito bem definido. Ela tem cicatrizes de acne e a pele oleosa, se observar a testa, ela tem um pouquinho de cicatrizes, dá para melhorar mais através de peelings e lasers.
- Raquele: como todas as outras mulheres negras da casa, também tem uma pele bonita. A pele negra é mais difícil de manchar, é uma pele que demora mais a envelhecer e aparentemente a dela está sob controle.