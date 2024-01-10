Dermatologista faz análise de pele das participantes do BBB 24

O elenco do BBB 24 traz a pluralidade da mulher brasileira, exaltando vários tipos de corpos, cabelos e também chamando atenção para a pele delas, assim como os possíveis tratamentos de beleza.

O dermatologista José Roberto Fraga Filho, do Instituto Fraga de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez uma análise da pele das participantes que já repercute na internet. O que ela fez foi examinar a pele do rosto das participantes e apontar possíveis procedimentos estéticos que cada uma delas já tenha feito.