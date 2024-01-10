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Pele do rosto

Dermatologista faz análise de pele das participantes do BBB 24

O médico examinou a pele do rosto das participantes, e apontou possíveis procedimentos estéticos que cada uma delas já tenha feito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2024 às 20:45

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 20:45

Participantes do BBB 24
Participantes do BBB 24: dermatologista faz análise de pele Crédito: Reprodução @bbb
O elenco do BBB 24 traz a pluralidade da mulher brasileira, exaltando vários tipos de corpos, cabelos e também chamando atenção para a pele delas, assim como os possíveis tratamentos de beleza.
O dermatologista José Roberto Fraga Filho, do Instituto Fraga de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez uma análise da pele das participantes que já repercute na internet. O que ela fez foi examinar a pele do rosto das participantes e apontar possíveis procedimentos estéticos que cada uma delas já tenha feito.
Vamos ao veredito?
  • Yasmin Brunet: olhando o rosto dela, tem uma pele bem cuidada, aparentemente ela faz toxina botulínica, e pelo tamanho da bochecha também cuida da flacidez, ou faz ultrossom microfocado ou ela faz bioestimuladores de colágeno.

  • Deniziane: ela apresenta machas na face que ela cobre com maquiagem, as rugas estão bem seguras pela toxina botulínica e aparentemente ela faz bioestimuladores de colágeno.

  • Beatriz: ela está cheia de cicatrizes de acne no rosto e bochechas, apresenta algumas acnes ativas ainda, é um rosto que precisa ser mais trabalhado. Aparentemente ela sofreu muito na adolescência para ter essas cicatrizes mais profundas.

  • Vanessa Lopes: tem umas manchas brancas no braço, sugestivos de quem gosta de tomar banho muito quente, o que acaba ressecando a pele. Por isso, esse aspecto de “pele triste”. No rosto parecer que ela não usa muito protetor solar, tem umas melanoses que entregam o não uso do protetor.

  • Giovanna Pitel: ela tem cicatrizes de acne com bastante intensidade, e o que chama a atenção é uma desproporção do lábio superior para o inferior. O inferior está menor que o superior.

  • Alane: ela tem um rosto aparentemente sem imperfeição, o contorno de mandíbula está perfeito, não aparenta manchas e está com uma pele bastante satisfatória.

  • Fernanda: esqueceu o botox! Ela tem a testa toda enrugadinha, e um pouco de sorriso gengival, para ambos o botox poderia ajudar bastante. Mas, a qualidade da pele está ótima.

  • Wanessa Camargo: a Wanessa tem cicatrizes na testa e também uma macha acastanhada na bochecha, aparentemente ela tem melasma. O tratamento seria através de peelings, lasers e clareadores. Ela tem rugas de sanfona, normais com a idade.

  • Thalyta: o rosto está harmonioso, lábios bem feitos, não aparenta ter feito algum procedimento a não ser alguma toxina butílica, a qualidade da pele também está boa.

  • Isabelle: ela está com a pele boa, preenchimento labial, também, a proporção aparenta está correta e o botox deixou as sobrancelhas um pouco retificadas.

  • Leidy Elin: apresenta discretas hipercromia pós-inflamatórias, manchas escurecidas pós-acne, muito frequente em pele escura, que também poderia ser corrido com ácidos ou peelings.

  • Giovanna: parece que ela fez um preenchimento labial, o contorno está muito bem definido. Ela tem cicatrizes de acne e a pele oleosa, se observar a testa, ela tem um pouquinho de cicatrizes, dá para melhorar mais através de peelings e lasers.

  • Raquele: como todas as outras mulheres negras da casa, também tem uma pele bonita. A pele negra é mais difícil de manchar, é uma pele que demora mais a envelhecer e aparentemente a dela está sob controle.

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