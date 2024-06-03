Febre oropouche pode matar? Doença tem sintomas parecidos com a dengue

Febre com calafrios é um dos sintomas da febre oropouche Crédito: Shutterstock

O infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Rede Meridional, explica que a febre oropouche é uma doença febril de causa viral. "É uma doença já conhecida no Brasil desde a década de 1960, quando atingia a região norte do país. Porém, este ano, houve um grande aumento no número de casos no país, com confirmação inclusive no Espírito Santo".

Os sintomas iniciais são muito semelhantes aos de outras arboviroses, doenças febris transmitidas por mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya.

Alguns sintomas:

Febre com calafrios;





Dores no corpo;





Dores de cabeça e atrás dos olhos;





Manchas cutâneas avermelhadas, que podem acompanhar coceira local (em alguns casos).



Lorenzo Nico Gavazza diz que a dengue costuma apresentar quadros agudos de potencial gravidade mas que, a partir do momento em que o paciente melhora, os sintomas desaparecem. "Por outro lado, a febre oropouche gera quadros mais brandos, porém apresentam dois picos de acometimento que costumam ocorrer da seguinte forme: o paciente apresenta sintomas na primeira semana; em seguida, o paciente melhora totalmente; então, na segunda semana, ele volta a apresentar os sintomas que podem durar por mais uma semana", explica.

O infectologista Lorenzo Nico Gavazza explica sobre a febre oropouche Crédito: Divulgação

"A doença tende a gerar quadros mais brandos do que a dengue, não sendo comum que evolua para complicações graves. Muito raramente, pode gerar quadros neurológicos que pode levar o paciente a óbito, porém é muito incomum" Lorenzo Nico Gavazza - Infectologista

Não existe tratamento específico

três a oito dias após a picada do mosquito infectado. "Em casos mais graves, a doença pode levar a complicações neurológicas, como O infectologista Igor Maia Marinho, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, diz que os sintomas da febre oropouche geralmente aparecem de. "Em casos mais graves, a doença pode levar a complicações neurológicas, como meningite e encefalite".

O médico explica que a doença não é transmitida de pessoa para pessoa, mas a partir da picada de mosquitos que podem ser de diversas espécies. "A doença é geralmente leve e autolimitada (costuma melhorar espontaneamente), porém em alguns casos a evolução pode ser desfavorável, levando ao óbito", ressalta.

"O diagnóstico precoce é fundamental para iniciar o tratamento sintomático e evitar complicações. Em caso de suspeita da doença, é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível" Igor Maia Marinho - Infectologista

O médico conta que não existe um tratamento específico para a febre oropouche. "O tratamento é sintomático, com foco no alívio da febre, dor e outros sintomas. Em casos graves, pode ser necessária hospitalização para monitoramento e suporte", diz Igor Maia Marinho.