Exercícios de isometria: entenda benefícios e quem pode realizá-los

Estabilidade e core: é imbatível para fortalecer os músculos profundos que protegem a coluna.

Baixo impacto: como não há movimento articular, é excelente para quem está se recuperando de lesões ou tem problemas de cartilagem (como nos joelhos).

Praticidade: você pode treinar em qualquer lugar, já que o peso do próprio corpo costuma ser suficiente.

Aumento de força máxima: ajuda a superar "pontos de estagnação" em exercícios dinâmicos.

