"Eu tive uma segunda chance", diz Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, após dengue grave





T roquei de horário porque os meus dois filhos tinham um campeonato de manhã, o Lorenzo no vôlei de quadra e a Sofia no vôlei de praia, então acompanhei um pouquinho de cada um e fui trabalhar de tarde. Já de manhã estava com dor de cabeça e uma dor nas costas, que são coisas que eu não tenho geralmente.





Tomei um remédio e após o almoço eu fui trabalhar. No trabalho eu simplesmente caí rapidamente e os sintomas vieram muito fortes, com muita dor de cabeça, muita dor no corpo e febre muito alta, tudo junto e eu não associei a dengue no primeiro momento. Eu achei que fosse algum tipo de mal-estar, talvez porque eu tivesse ficado no sol um tempo grande e estava muito quente aquele dia.





Fiz o jornal no sábado e continuei com os sintomas até terça-feira feira, que eram dor no corpo, muita dor nas costas, febre alta, muita dor de cabeça e prostração. A gente fica prostrado e não consegue levantar quando está com dengue. E na quarta-feira tudo mudou e vieram outros sintomas.

Comecei a sentir os primeiros sintomas no sábado (16 de agosto). Estava de plantão nesse dia e iria apresentar o jornal da noite, o Boa Noite Espírito Santo.