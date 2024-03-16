Entenda por que deixar o feijão de molho antes de prepará-lo

Para contornar os efeitos negativos do feijão, a médica explica que é preciso deixar o grão de molho, pois isso ajuda a manter o valor nutricional do alimento e melhora a absorção dos nutrientes. No entanto, para aqueles que ainda enfrentam desconfortos após o consumo, mesmo depois do processo de molho, pode ser indicado verificar a possibilidade de intolerância à rafinose. “Em casos recorrentes, é aconselhável o uso de uma enzima específica, como a alfa-galactosidase (Digeliv), que auxilia na digestão desses carboidratos”, acrescenta a médica.