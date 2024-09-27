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Saúde capilar

Entenda o que causa a caspa e o melhor tratamento para a condição

Entre os hábitos que evitam a doença estão lavar diariamente o cabelo e evitar a oclusão

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 13:30

Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 

27 set 2024 às 13:30
Caspa: entenda as causas, o tratamento e como evitar o problema
Caspa: entenda as causas, o tratamento e como evitar o problema Crédito: Shutterstock
Conhecida popularmente como dermatite seborreica, a caspa é um problema muito comum que afeta o couro cabeludo. Essa condição é uma inflamação que ocorre principalmente nos folículos pilosos e que leva à formação de escamas.
De acordo com a dermatologista especialista em cabelos Daniella Sarkis, a dermatite seborreica pode ser causada pela produção excessiva de sebo, a gordura produzida pelos folículos. Quando há um aumento dessa produção associado à predisposição genética, a caspa pode se manifestar. Além disso, alguns medicamentos que elevam a produção de óleo na pele e o uso de certos produtos podem provocar inflamação nas glândulas sebáceas, contribuindo para o surgimento da caspa.
Segundo a médica, alguns hábitos podem ajudar a controlar a inflamação, como lavagem frequente do couro cabeludo. "Muita gente pensa que lavar com frequência é prejudicial ao cabelo, mas nesses casos, a frequência da lavagem é muito importante. Então deve-se lavar o couro cabeludo todos os dias", destaca.

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Caso o couro cabeludo apresente uma certa oleosidade, outra dica é usar um shampoo que não contenha óleos. Caso a caspa já esteja presente, porém, o melhor é utilizar um shampoo anticaspa. Dessa forma, se a condição estiver muito intensa, pode ser preciso utilizar um shampoo medicamentoso receitado pelo médico.
É comum também que um fungo esteja envolvido no processo inflamatório associado à caspa. No mercado, existem shampoos antifúngicos que ajudam a controlar a população desse fungo no couro cabeludo, além de outras substâncias que facilitam o controle da descamação.
"Eu recomendaria, inicialmente, aumentar a frequência do uso de shampoo, preferencialmente um que não contenha óleos. Se isso não for suficiente, o ideal é incorporar à rotina um shampoo anti-caspa ou antifúngico. Esse tipo de shampoo deve ser aplicado um pouco antes do banho, para permitir um tempo de ação adequado. Em seguida, a pessoa pode usar o shampoo habitual", explica a médica.

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