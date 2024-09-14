Acabar com a caspa: 8 produtos para combater e prevenir a condição

Uma seleção de produtos para tratar a caspa Crédito: Divulgação

A caspa é uma realidade que afeta milhares de pessoas durante todo o ano, independentemente do clima. Embora o frio seja frequentemente associado ao aumento da caspa, os dias quentes também podem intensificar o problema. Fatores como umidade e até mesmo certos hábitos de cuidados com os cabelos influenciam diretamente na saúde do couro cabeludo. Apesar do desconforto gerado, é possível controlá-la com os tratamentos adequados.

De maneira geral, a caspa pode ser classificada em dois tipos principais: seca e oleosa. A caspa seca é geralmente causada por shampoos agressivos, água calcária ou técnicas de pentear bruscas, resultando em pequenos flocos brancos que se soltam facilmente. Já a oleosa, por outro lado, é resultado do excesso de sebo e da proliferação da levedura Pityrosporum ovale, que provoca inflamação e descamação, formando flocos maiores e mais espessos que aderem ao couro cabeludo.

Ainda, fatores externos como o clima, estresse, poluição e até mudanças na dieta podem influenciar a saúde do couro cabeludo. No verão, o aumento do suor pode piorar a caspa oleosa, enquanto o uso de produtos inadequados ou hábitos como dormir com o cabelo molhado ou usar bonés e acessórios por longos períodos podem ressecar o couro cabeludo, resultando em caspa seca. Por isso, é essencial ajustar sua rotina de cuidados para atender às suas necessidades, mantendo o couro cabeludo saudável em todas as estações.

8 produtos para tratar a caspa