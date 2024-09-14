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Cuidados

Acabar com a caspa: 8 produtos para combater e prevenir a condição

Caspa seca e oleosa tem causas distintas e requer abordagens específicas para manter o couro cabeludo saudável e livre de desconforto
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 set 2024 às 15:03

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 15:03

Produtos para caspa
Uma seleção de produtos para tratar a caspa Crédito: Divulgação
A caspa é uma realidade que afeta milhares de pessoas durante todo o ano, independentemente do clima. Embora o frio seja frequentemente associado ao aumento da caspa, os dias quentes também podem intensificar o problema. Fatores como umidade e até mesmo certos hábitos de cuidados com os cabelos influenciam diretamente na saúde do couro cabeludo. Apesar do desconforto gerado, é possível controlá-la com os tratamentos adequados.
De maneira geral, a caspa pode ser classificada em dois tipos principais: seca e oleosa. A caspa seca é geralmente causada por shampoos agressivos, água calcária ou técnicas de pentear bruscas, resultando em pequenos flocos brancos que se soltam facilmente. Já a oleosa, por outro lado, é resultado do excesso de sebo e da proliferação da levedura Pityrosporum ovale, que provoca inflamação e descamação, formando flocos maiores e mais espessos que aderem ao couro cabeludo.
Ainda, fatores externos como o clima, estresse, poluição e até mudanças na dieta podem influenciar a saúde do couro cabeludo. No verão, o aumento do suor pode piorar a caspa oleosa, enquanto o uso de produtos inadequados ou hábitos como dormir com o cabelo molhado ou usar bonés e acessórios por longos períodos podem ressecar o couro cabeludo, resultando em caspa seca. Por isso, é essencial ajustar sua rotina de cuidados para atender às suas necessidades, mantendo o couro cabeludo saudável em todas as estações.

8 produtos para tratar a caspa

Produtos
Dercos Shampoo Anticaspa DS Para Cabelos Secos, da Vichy

Dercos Shampoo Anticaspa DS Para Cabelos Secos, da Vichy

Combate a caspa persistente e a coceira. Enriquecido com a tecnologia Microbioma com Selênio DS, que ajuda a reequilibrar o microbioma do couro cabeludo e eliminar 100% das caspas visíveis.

Shampoo For Men Anticaspa 2 em 1, da Skala

Shampoo For Men Anticaspa 2 em 1, da Skala

Desenvolvido especialmente para o couro cabeludo dos homens. Sua fórmula exclusiva com ForceNutrients age desde a primeira aplicação, de forma eficaz no combate à caspa, fortalecendo e hidratando os fios.

Symbiose Bain Crème Anti-Pelliculaire, da Kérastase

Symbiose Bain Crème Anti-Pelliculaire, da Kérastase

Shampoo celular anticaspa hidratante para couro cabeludo seco e sensível com tendência à caspa. Formulado com piroctona olamina e ácido salicílico, hidrata o couro cabeludo e o cabelo, trazendo maciez e saúde para o cabelo, mais maleabilidade e mais brilho.

Shampoo Anticaspa Dermo Clarifier, de L’Oréal Professionnel

Shampoo Anticaspa Dermo Clarifier, de L’Oréal Professionnel

Enriquecido com Piroctona Olamina, agente conhecido por auxiliar no controle da caspa e por seu efeito calmante. Limpa suavemente e remove efetivamente a caspa, ao mesmo tempo em que acalma o couro cabeludo.

Shampoo Anticaspa e Antiquebra Expertise Special Care, da Amend

Shampoo Anticaspa e Antiquebra Expertise Special Care, da Amend

Sua fórmula contém ativos que combatem e previnem a descamação excessiva do couro cabeludo, reduzindo e prevenindo a caspa, além de deixar uma agradável sensação refrescante no couro cabeludo. O Blend de Aminoácidos presentes no lançamento restaura a fibra capilar, aumentando a resistência à quebra, promovendo cabelos mais fortes.

Amplexe Shampoo Antiqueda Caspa e Oleosidade, da Ada Tina

Amplexe Shampoo Antiqueda Caspa e Oleosidade, da Ada Tina

Formulado com a Tecnologia Exbiol Triforce, a novidade é capaz de aumentar a força do cabelo, combater a queda e estimular o crescimento de novos fios, deixando os cabelos mais volumosos, revitalizados, macios e sedosos. Além disso, o shampoo fortalece os folículos capilares, deixando os fios mais saudáveis, fortes e resistentes.

Shampoo Anticaspa 3x1, da Bozzano

Shampoo Anticaspa 3x1, da Bozzano

Foi desenvolvido para um couro cabeludo saudável e livre de caspa. Conta com uma ação de limpeza profunda, que permite a purificação dos fios com a presença do Ácido Glicólico. Ele age no controle da oleosidade e promove refrescância imediata no couro cabeludo pela presença de mentol na fórmula.

Kelual DS Shampoo Anticaspa, da Ducray

Kelual DS Shampoo Anticaspa, da Ducray

O shampoo alivia a coceira e ajuda a eliminar a caspa de forma duradoura. Sua fórmula de limpeza age sobre os fatores responsáveis por causar episódios de caspa intensa.

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