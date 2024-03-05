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Nutritivas

Energia: 6 vitaminas caseiras para o pré-treino

Os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra

Publicado em 05 de Março de 2024 às 16:41

Publicado em 

05 mar 2024 às 16:41
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de banana com aveia: fornece energia para o corpo Crédito: Irina Rostokina | Shutterstock
A alimentação é um dos fatores essenciais para quem deseja manter a saúde do corpo e aumentar a qualidade de vida, principalmente quando o objetivo é emagrecer ou ganhar massa muscular. Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra.
Dessa forma, evitar praticar exercícios físicos em jejum é sempre recomendado, como indica Tamara Stulbach, especialista em nutrição esportiva. “Independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, indica a especialista.
Por isso, confira 6 receitas de vitaminas deliciosas e nutritivas para você consumir antes do treino!

Vitamina de banana com aveia

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sobremesa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorada com rodelas de banana e canela em pó.

Vitamina de batata-doce

Ingredientes

  • 100 g de batata-doce
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
  • Mel para adoçar
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água, espere amornar, descasque e coloque no liquidificador. Adicione o leite de coco, a castanha-de-caju e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de beterraba com banana e aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de abacate com whey Crédito: Amallia Eka | | Shutterstock

Vitamina de abacate com whey

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate cortado em cubos
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
  • 250 ml de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os flocos de aveia e o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com amêndoas laminadas e whey de chocolate.

Vitamina de açaí com iogurte

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de açaí
  • 4 colheres de sopa de granola
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 250 ml de iogurte natural
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana, morango e aveia

Ingredientes

  • 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 8 morangos cortados em rodelas
  • 1 colher de sopa de aveia Flocos
  • 1 scoop de whey protein sabor morango
  • 1 xícara de chá de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

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