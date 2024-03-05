Energia: 6 vitaminas caseiras para o pré-treino

Vitamina de banana com aveia: fornece energia para o corpo Crédito: Irina Rostokina | Shutterstock

A alimentação é um dos fatores essenciais para quem deseja manter a saúde do corpo e aumentar a qualidade de vida, principalmente quando o objetivo é emagrecer ou ganhar massa muscular . Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra.

Dessa forma, evitar praticar exercícios físicos em jejum é sempre recomendado, como indica Tamara Stulbach, especialista em nutrição esportiva. “Independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, indica a especialista.

Por isso, confira 6 receitas de vitaminas deliciosas e nutritivas para você consumir antes do treino!

Vitamina de banana com aveia

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de sobremesa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorada com rodelas de banana e canela em pó.

Vitamina de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

Mel para adoçar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água, espere amornar, descasque e coloque no liquidificador. Adicione o leite de coco, a castanha-de-caju e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de beterraba com banana e aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite desnatado

1 beterraba descascada e picada

1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate com whey Crédito: Amallia Eka | | Shutterstock

Vitamina de abacate com whey

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortado em cubos

1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de flocos de aveia

2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate

250 ml de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os flocos de aveia e o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com amêndoas laminadas e whey de chocolate.

Vitamina de açaí com iogurte

Ingredientes

2 xícaras de chá de açaí

4 colheres de sopa de granola

1 banana descascada e cortada em rodelas

250 ml de iogurte natural

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana, morango e aveia

Ingredientes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

8 morangos cortados em rodelas

1 colher de sopa de aveia Flocos

1 scoop de whey protein sabor morango

1 xícara de chá de água gelada

Modo de preparo