Energia: 6 vitaminas caseiras para o pré-treino

A alimentação é um dos fatores essenciais para quem deseja manter a saúde do corpo e aumentar a qualidade de vida, principalmente quando o objetivo é emagrecer ou ganhar massa muscular. Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino desempenham um papel fundamental, pois são eles que fornecerão energia para o corpo e ajudarão a promover o ganho de massa magra.
Dessa forma, evitar praticar exercícios físicos em jejum é sempre recomendado, como indica Tamara Stulbach, especialista em nutrição esportiva. “Independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, indica a especialista.
Por isso, confira 6 receitas de vitaminas deliciosas e nutritivas para você consumir antes do treino!
Vitamina de banana com aveia
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sobremesa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorada com rodelas de banana e canela em pó.
Vitamina de batata-doce
Ingredientes
- 100 g de batata-doce
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
- Mel para adoçar
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água, espere amornar, descasque e coloque no liquidificador. Adicione o leite de coco, a castanha-de-caju e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de beterraba com banana e aveia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite desnatado
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de abacate com whey
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate cortado em cubos
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
- 250 ml de leite desnatado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os flocos de aveia e o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com amêndoas laminadas e whey de chocolate.
Vitamina de açaí com iogurte
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de açaí
- 4 colheres de sopa de granola
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 250 ml de iogurte natural
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de banana, morango e aveia
Ingredientes
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 8 morangos cortados em rodelas
- 1 colher de sopa de aveia Flocos
- 1 scoop de whey protein sabor morango
- 1 xícara de chá de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.