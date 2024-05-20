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Descubra as cores de esmaltes para apostar no outono

Do marrom ao verde acinzentado, veja os principais lançamentos de esmaltes para a temporada

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 11:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 mai 2024 às 11:01
Esmaltes para o outono
Uma seleção de cores de esmaltes para aproveitar o outono Crédito: Divulgação
Quem ama experimentar uma cor nova de esmalte? A cada estação, as marcas apresentam novidades e tons variados que caem nas graças do público. Com o outono, é o momento das cores amenas, elegantes que trazem calor e aconchego. Vale apostar no marrom, verde, azul e roxo. Tons tradicionais como vermelho e rosa continuam em alta.
Opções não faltam. E a manicure Juliana Brasil diz que existem várias dicas para fazer o esmalte durar mais. "Uma delas é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte". Inspire-se com a nossa seleção.

01

Coleção A Cor da Sua Moda, da Impala

A Impala lança a quinta edição da coleção A Cor da Sua Moda, com 10 novas cores de esmaltes para o Outono/Inverno 2024. Do vermelho vibrante ao rosa claro, a linha mistura tons vibrantes e sóbrios para atender desde o consumidor mais clássico até o mais ousado. Destaque para as cores: marrom avermelhado (Destinos), lilás leitoso (Intenso), verde acinzentado (Virtude) e branco perolado (Lembranças).

02

Coleção O Brilho é Delas, da Bauny Cosmético

A linha é uma celebração ao protagonismo e a força das mulheres brasileiras. Cada esmalte foi nomeado com inspiração feminina, refletindo a diversidade e a resiliência das mulheres. Composta por 12 cores, o destaque é para os tons metalizados (Ana, Ayla, Gabi, Helo, Isa e Marília). A composição oferece brilho gel e secagem rápida, proporcionando não apenas beleza, mas também cuidado. 

03

Coleção Snowland, da Dailus

A coleção traz seis vidrinhos com acabamentos diferentes, cremoso e cintilante. Os esmaltes chegam com brilho intenso na esmaltação, longa duração e secagem rápida. Destaque para o marrom supercremoso (Hot Chocolate), azul cintilante (Frozen Lake), roxo cintilante (Ski Boots) e verde cintilante (Winter Trip). 

04

Diamond Gel, da Risqué

Possuem ultra brilho, secagem rápida e alta durabilidade. O seu pincel contém 800 cerdas, que aumentam a cobertura e precisão na aplicação do esmalte, além de contar com uma fórmula hipoalergênica, ou seja, livre de substâncias que causam alergia. São 3 tons metálicos, sendo um azul (Sorbet de Mirtilo), um rosa (Licor de Cranberry) e um lilás (Seda Lílas). Os tons metálicos vêm com tudo para essa estação para trazer um toque a mais nos looks invernais. 

05

Esmalte Glam, da Eudora

A Eudora aposta nos tons de Azul Carbono e Ameixa Profundo para o outono. Os esmaltes possuem longa duração e alta cobertura, são resistentes as lascas, não amassam e nem formam bolinhas. Promovem uma esmaltação impecável. 

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