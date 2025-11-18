Dermatologistas explicam como tratar e evitar a micose de unha; veja dicas

Alexandre salienta que, inicialmente, é necessário que o paciente faça acompanhamento por, no mínimo, seis meses para obter algum resultado eficaz. “O tratamento leva tempo e nem sempre há uma boa adesão do paciente e se não há mudança do que orientamos sobre calçados apertados, compartilhamento de meias, manter os pés limpos e higienizados, a reinfecção faz com que sempre voltemos a estaca zero”, explica.