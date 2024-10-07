De sérum a linha para o cabelo: 15 lançamentos de beleza de outubro

01

Linha de Cuidados Faciais, da Mary Kay

A nova linha tem como principal benefício a entrega de uma pele matificada. A novidade controla o excesso de oleosidade e deixa a pele suave e macia graças à sua fórmula com antioxidantes que combatem os radicais livres. São quatro novos produtos: o esfoliante, o tônico, o hidratante facial matificante e o gel de limpeza. Este último, além de remover eficazmente as impurezas e o excesso de oleosidade, ajuda a reduzir o aspecto brilhoso, sem ressecar a pele. O resultado é uma sensação de frescor e suavidade, com uma aparência matificada. O produto é adequado para peles sensíveis e é suave o suficiente para ser utilizado duas vezes ao dia.

02

Episol Gold Água Autobronzeadora, da Mantecorp Skincare

A marca amplia a linha Episol e traz uma novidade que oferece uma solução revolucionária para obter um bronzeado natural e duradouro, sem exposição aos raios solares nocivos. Com ativos que bronzeiam naturalmente, como DHA e Eritrulose, o produto proporciona um bronzeado rápido, uniforme e prolongado, além de hidratar a pele. Sua textura ultraleve garante uma aplicação suave e de rápida absorção, sem deixar a pele com sensação pegajosa. O lançamento promove efeito iluminador com bronzeado intenso, maciez, toque seco e não mancha as roupas.

03

Pure C 20 Mega Potent, da Ada Tina

É um sérum que traz uma fórmula 830% mais potente que a vitamina C convencional, prometendo resultados superiores no cuidado com a pele. Formulado com vitamina C ultra potente, ácido hialurônico, niacinamida e quercetina (Sophora Japonica), o novo sérum tem uma textura leve e de rápida absorção. O produto possui um processo de oxidação mínima, promove a retexturização da pele, reduz rugas e linhas profundas, diminui a flacidez, reduz bolsas e olheiras, melhora a hidratação e é um aliado eficaz no clareamento de manchas escuras e na uniformização do tom da pele.

04

Linha Banana, da Skala Cosméticos

Para todas as etapas do cronograma capilar, a marca apresenta a linha Skala Frutástica. A Linha Banana resgata os fios do frizz e da quebra, com uma fórmula mágica dermatologicamente testada que combina Extrato de Banana para fortalecer, Manteiga de Bacuri para restaurar a elasticidade, Colágeno Vegetal para reconstrução e brilho, e Ceramidas para reduzir os fios arrepiados. Esses ingredientes secretos, extraídos das bananeiras mágicas, garantem uma reparação surpreendente, deixando os cabelos fortes, brilhantes e com glow up imediato.

05

Coleção de Esmaltes Impala e Globoplay

Se você já usou o meme inspirado nas artimanhas da Carminha, expressou a sua emoção com “Are Baba” de Maya em "Caminho das Índias" ou transmitiu sua irreverência com os memes de Crô em "Fina Estampa", agora é possível levar um pedaço dessas histórias para o seu dia a dia. A coleção de esmaltes mergulha no universo dos memes das novelas, trazendo produtos que capturam a essência de bordões, emoções e personagens que marcaram época. São oito cores que foram escolhidas para refletir a intensidade e o humor desses personagens. O acabamento acetinado proporciona um efeito cintilante que se aproxima do mundo tecnológico e dos tecidos da moda.

06

Linha Botik Resveratrol + Silício, de O Boticário

A marca apresenta produtos de skincare desenvolvidos para mulheres no período do climatério e menopausa e cocriada com médicas especializadas em atender todas as mudanças e necessidades da pele da mulher madura. Destaque para o Sérum de Alta Potência Resveratrol e Silício, que traz ativos que minimiza os efeitos causados na pele pelo desequilíbrio hormonal durante o climatério e a menopausa, como a flacidez e a perda da elasticidade. A fórmula potencializa o colágeno da pele, reduz a aparência de rugas acentuadas, aumenta a firmeza e devolve a sustentação, com textura fluida que deixa a pele mais luminosa, macia e hidratada.

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Sun Fresh Hydro Boost, de Neutrogena

É um protetor solar com textura ultrafluida e que garante proteção avançada e hidratação intensa. A novidade chega com textura ultrafluida, ácido hialurônico, além de um boost antioxidante com Vitamina C, Vitamina E e Niacinamida, ativos reconhecidos por sua eficácia e reversão aos danos causados pelo sol, como melhora da textura da pele, linhas finas e pigmentação de manchas solares. Também conta com a nova tecnologia Helioplex SL, uma inovação exclusiva com filtros eficientes na superfície da pele, protegendo da radiação, enquanto ativos antioxidantes e de hidratação penetram nas camadas mais profundas, trazendo benefícios clinicamente comprovados, como melhora da textura da pele.

08

Skin Aqua UV Super Moisture Gel

A marca apresenta a nova embalagem de 165g do protetor solar. Desenvolvido com FPS 50, alta proteção contra os raios UVA e UVB, o produto é ideal para uso tanto no rosto quanto no corpo. Sua fórmula é ideal para todos os tipos de pele, especialmente a negra, pois não deixa oleosa ou com aspecto esbranquiçado após a aplicação. Entre os seus ingredientes, estão três tipos de ácido hialurônico, que atuam como uma barreira natural para evitar a perda de água e preservar a hidratação natural da pele.

09

Linha Natura Tododia Cabelos, da Natura

Inspirados em receitas caseiras, os produtos foram formulados com ingredientes amplamente conhecidos e apreciados pelas brasileiras, como Aloe Vera, Óleo de Amêndoa e Óleo de Abacate, além da exclusiva tecnologia prebiótica. Os produtos vêm com fragrâncias exclusivas para cabelos, com variedades olfativas. Com uma fórmula ultraleve, a linha de Maçã Verde e Aloe Vera hidrata sem pesar, purifica a raiz e hidrata até as pontas, mantendo os cabelos soltos e com movimento por muito mais tempo. Além disso, o produto recupera os fios dos desgastes diários, combinando a delicadeza e a personalidade das notas florais para uma maior sensação de vitalidade.

10

Skin Nectar, da Alastin

A Galderma lança no Brasil a marca de dermocosméticos Alastin, com oito novos produtos. A linha premium de skincare chega ao país trazendo uma tecnologia inovadora. Um dos produtos é o sérum facial com efeito calmante que pode ser utilizado após procedimentos estéticos com lasers. Promove menor tempo de recuperação, maior redução de lentigos e melhora global da qualidade da pele. Possui exclusiva tecnologia TriHex 2-4, que estimula a produção natural de elastina e colágeno da pele, e auxilia a recuperação da pele pós-procedimento estético.

11

Cera AntiFrizz, da Hidratei

Com tecnologia para finalização de cabelos, o produto combina fórmula da proteína de arroz e manteiga de jojoba, oferecendo nutrição enquanto alinha os fios, e deixando-os livres de oleosidade. A proteína de arroz promove equilíbrio lipídico, fios mais macios, brilhantes e sem frizz, e contém aminoácidos e antioxidantes que ajudam a fortalecer e revitalizar a fibra. Já a manteiga de jojoba é rica em nutrientes como ceramidas, vitaminas A, B1, B2, E e ácido mirístico, oferecendo maciez e retenção da hidratação natural por meio da criação de um selo protetor ao redor do fio.

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Linha Curumim, da Avatim

Criada especialmente para atender às necessidades delicadas dos bebês, a linha de banho traz um cuidado ainda mais suave e acolhedor. Os produtos foram formulados pensando na pele sensível dos bebês, com composições seguras e dermatologicamente testadas. Composta por Deo Colônia, Xampu, Condicionador, Sabonete em Barra e Sabonete Líquido, a linha oferece conforto e suavidade em uma fragrância leve, feita para embalar a rotina dos pequenos de 0 a 5 anos. O Deo Colônia chega com uma fragrância adocicada, fresca e floral, sendo ideal para o uso diário.

13

Roll-on para Olhos Orquídea Pro, de L'Occitane au Brésil

Com extrato de Orquídea e Niacinamida, seu formato e fórmulas inovadores foram projetados para reduzir sinais de cansaço, suavizar o inchaço e clarear olheiras com o uso prolongado. O aplicador, com cinco esferas massageadoras, proporciona uma aplicação confortável e ajuda a estimular imediatamente a circulação na região dos olhos, promovendo um efeito revitalizante.

14

Paleta de Sombra Glam Metals, de Eudora

Tão brilhante quanto uma joia, a paleta traz a tendência do mix de ouro e prata, que transforma a sua maquiagem em uma verdadeira joia. Com textura aveludada, desliza suavemente sobre a pele, proporcionando fácil aplicação e um acabamento especial que dura por horas. Os tons multidimensionais, enriquecidos com micropartículas de brilho reflexivas, garantem um impacto e um brilho espetacular, realçando a beleza do olhar; Sua embalagem possui duplo acabamento dourado e prateado.

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Hidratantes Labiais Fruit-tella, da Vult