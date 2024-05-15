De esmaltes a maquiagem: 10 lançamentos de beleza para conhecer em maio

01

Paleta Camaleoa, de Quem Disse, Berenice?

A novidade chega com uma variedade de tons, texturas e acabamentos. O lançamento mescla a potência dos tons terrosos e do azul aquático, além de reforçar a aposta da estação nos metalizados e perolados. Além disso, a paleta é complementada por outros tons quentes e acolhedores para o outono, sem deixar de contar também com os claros e neutros que facilitam na hora de esfumar e integrar as diferentes cores. Todas as 15 cores de alta performance se destacam pela pigmentação, facilidade na hora de esfumar e combinar os tons, além de oito horas de durabilidade. Outro diferencial é a presença dos tons mais ousados e vibrantes ao lado dos mais suaves e delicados, em acabamentos matte aveludado, cintilante, superbrilho e cremoso.

02

Sérum Vitamin Activ Cg, da Avène

A nova gama antissinais iluminadora antioxidante é composta por um sérum e um creme que contam com tecnologia Pró Vitamina C e a combinação poderosa de ativos como a Niacinamida, o Bakuchiol e a Água Termal Avène. A tecnologia atua por meio da liberação contínua de Vitamina C na pele ao longo de 24 horas, conforme a necessidade fisiológica da pele de cada pessoa. Além disso, os produtos têm uma fórmula com ph mais próximo da pele, altamente estável e que não oxida. A apresentação em sérum é composta por um complexo antioxidante com Vitamina Cg, Niacinamida e Bakuchiol. Já a apresentação em creme possui a Vitamina Cg e Niacinamida ultraconcentrada, formando uma dupla de produtos poderosos com ação antioxidante, iluminadora, uniformizante e antirrugas.

03

Coleção O Brilho é Delas, da Bauny Cosmético

A linha é uma celebração ao protagonismo e a força das mulheres brasileiras. Cada esmalte foi nomeado com inspiração feminina, refletindo a diversidade e a resiliência das mulheres. Composta por 12 cores exuberantes, a coleção chega com seis tons metalizados (Ana, Ayla, Gabi, Helo, Isa e Marília) e seis opções com intensas partículas de glitter (Aurora, Lara, Liz, Luna, Maya e Nina). A composição oferece brilho gel e secagem rápida, proporcionando não apenas beleza, mas também cuidado. A novidade chega ao mercado para completar a gama de Esmaltes da marca, que já conta com 36 cores.

04

Linha Super Ativos, da Sallve

São cinco fórmulas, cada uma com um dos ativos dermatológicos mais queridos em alta concentração, associados à tecnologia e eficácia dos peptídeos que atendem às principais necessidades da pele brasileira. O Super Pró-Colágeno Peptídeos 10% é um sérum concentrado de peptídeos pró-colágeno 10% composto por Matrixyl, peptídeos de cobre e Ácido Hialurônico, que atua no aumento de volume, elasticidade e sustentação da pele. Além de melhorar a definição dos contornos da mandíbula, pescoço e colo, e possuir ação pró-colágeno completa, pois atua em todas as etapas da síntese de colágeno. A linha ainda conta com os produtos: Super Vitamina C 20%, Super Niacinamida 20%, Super Ácido Glicólico 10% e Super Ácido Salicílico 2%.

05

Protetor Solar Facial Antioleosidade FPS 60, da Sunless

A marca acaba de lançar o produto com proteção muito alta contra os raios UVA e UVB, que entrega conforto e praticidade para incentivar o seu uso em todas as estações do ano. O lançamento chega com toque seco e possibilita boa cobertura, com efeito matte. Sua formulação é indicada para todos os tipos de pele – inclusive as extremamente sensíveis à queimadura solar – e tem ação antioxidante e antissinais, auxiliando também na proteção da luz visível. Além disso, os protetores oferecem controle de oleosidade por até 10 horas. Disponíveis na versão sem cor e com cor – quatro tonalidades – eles mantêm a pele fresca e matte, são absorvidos facilmente e ajudam a atenuar sinais de envelhecimento.

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Base Soft’Lit, Fenty Beauty

A base Soft’Lit de Longa Duração e Luminosidade Natural, proporciona um nível de luminosidade que imediatamente realça, hidrata e controla a oleosidade enquanto melhora a tonalidade da pele e manchas escuras decorrentes do tempo. A alta performance, cobertura média e fórmula isenta de mica encontram o Natural Luminous Complex: óleos, polímeros e pós de fácil mistura para uma luminescência que não fica com um aspecto envelhecido e nem acrescenta um brilho indesejado. A novidade é vendida na Sephora.

07

Mini Paletas de Sombras Born This Way, da Too Faced

Inspiradas na beleza dos tons de pele reais, as novas Mini Paletas possuem seis tons nudes cada - sendo uma em nuances quentes e outra em tonalidades frias. O tamanho portátil e as cores clássicas são ideais para levar na bolsa e ser uma parceira para qualquer hora. Cada paleta contém três tons mattes, dois tons metálicos e um tom brilhante acetinado, todos com alta pigmentação e textura cremosa que performam bem com uma única aplicação, o que as tornam fáceis de aplicar.

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Photoderm Antioleosidade FPS70, da Bioderma

Protetor solar facial com cor para peles mistas, oleosas e com tendência à acne. O lançamento proporciona alta proteção solar antioleosidade com textura ultra seca e efeito matte imediato. Desenvolvido na França exclusivamente para a pele brasileira, promove controle da oleosidade por oito horas e sensação de pele fresca e limpa. A versão com cor é opção de base de maquiagem. A fórmula é resistente à água e ao suor.

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Stick Beau FPS 120

É o primeiro bastão multifuncional com FPS 120, resistente à água e ao suor. Sua base exclusiva, possui filtros químicos e físicos que garantem a ampla e inédita proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A, B e a luz azul. A novidade chega em três cores. Além da fotoproteção extrema, o Stick é um produto multifuncional com ação extra Pro-aging, pois possui vitamina C e ácido hialurônico em sua composição, ajudando não só a prevenir como tratar o envelhecimento precoce e manchas na pele. Com isso, o produto traz um 3 em 1: correção, proteção e tratamento da pele.

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Linha infantil “Cachinho Feliz", da Lola From Rio