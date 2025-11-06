De alimentação a exercícios: veja 5 hábitos que fortalecem os ossos

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Pratique exercícios diariamente

Exercícios de impacto (correr, dançar, subir escadas, pular corda) e de resistência (musculação) estimulam os ossos a se renovarem e se fortalecerem, contribuindo para aumentar ou preservar a densidade mineral óssea, conforme estudos. Isso acontece porque o esforço físico estimula os osteoblastos, células responsáveis por formar tecido ósseo novo. “Daí a importância de praticar exercício físico com regularidade e, se possível, variando os estímulos”, orienta Viuniski.

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Invista no cálcio

A ingestão adequada desse mineral é imprescindível para os ossos, uma vez que a falta dele pode levar a uma redução da densidade da matriz óssea, que se torna mais porosa e frágil. O cálcio pode ser obtido a partir de alimentos como leite, queijos, iogurtes, vegetais verde-escuros (couve, espinafre, brócolis), além de sementes e oleaginosas. “Em alguns casos, a suplementação diária pode ser indicada. Converse com seu médico ou nutricionista que poderão avaliar se esse é o seu caso”, orienta.



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Não se esqueça da Vitamina D

De nada adianta consumir cálcio se o corpo não conseguir absorvê-lo adequadamente. É aí que entra a vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos. Esse nutriente regula a absorção de cálcio e fósforo no intestino, permitindo que eles sejam incorporados à matriz óssea. “A principal maneira de sintetizar a vitamina D é por meio da exposição solar. Para isso, é importante se expor ao sol por cerca de 20 minutos diariamente. Mas consumir alimentos como peixes gordurosos, gema de ovo e itens fortificados também contribuem para os níveis dela no organismo. E, quando há deficiência, a suplementação pode ser necessária”, coloca o nutrólogo.



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Tenha uma boa alimentação

Uma dieta variada e equilibrada também é fundamental para manter os ossos fortes. As proteínas, por exemplo, são essenciais para a formação da matriz óssea e do colágeno, que servem de base para a deposição de cálcio. Além disso, segundo a (IOF), uma alimentação com quantidade adequada de proteínas beneficia a saúde óssea quando acompanhada de ingestão suficiente de cálcio. A IOF também destaca a importância do consumo de frutas e vegetais, bem como de micronutrientes como magnésio, vitamina K e zinco.



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Não fume e reduza a ingestão de álcool