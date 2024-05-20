AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Câncer cerebral: veja alguns sinais que podem indicar a doença silenciosa
Maio cinza

Câncer cerebral: veja alguns sinais que podem indicar a doença silenciosa

Segundo dados do Inca, a doença atinge 4% da população, ocupando o 10° lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil.

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2024 às 08:00
Tontura é um sintoma do câncer cerebral
Tontura é um sintoma do câncer cerebral Crédito: Shutterstock
Neste mês de maio, as atenções estão voltadas para a conscientização e combate ao câncer cerebral. A campanha Maio Cinza é essencial, afinal, a neoplasia afeta o órgão responsável pelo controle de todas as funções do corpo. Este tumor, apesar de não ser tão frequente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ainda atinge 4% da população, ocupando o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil.
A radioterapeuta da Oncoclínicas Espírito Santo, Lorraine de Souza Juri Travaglia, afirma que "este tumor pode ser tanto benigno, quanto maligno. O primeiro é caracterizado pelo crescimento lento, podendo ser solucionado com uma cirurgia para remoção. Já os malignos, têm um crescimento acelerado, apresentam sintomas e necessitam de tratamentos mais complexos". A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.
"Não há forma de prevenção específica para o câncer cerebral, por isso quanto mais cedo a doença for descoberta mais eficaz será seu combate"
Lorraine de Souza Juri Travaglia - Radioterapeuta
Os principais sinais deste tumor incluem convulsões, desmaios, tonturas, falta de equilíbrio, perda da visão, dores de cabeça, visão duplicada, gagueira ou perda da fala, dormência em pernas ou braços, confusão mental, esquecimentos, dificuldade ou incapacidade de engolir os alimentos, além de movimentos involuntários.

E quais são os tratamentos?

Quanto às formas de tratamento, Lorraine explica que as opções dependem do tamanho e localização do tumor, e podem ser realizadas por meio de cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia, sendo que a expectativa de cura, para tumores dessa natureza, passa necessariamente pela cirurgia.
Ela também destaca a radiocirurgia como uma opção inovadora: "A radiocirurgia é uma forma de tratamento que, apesar de ser chamada de cirurgia, é um procedimento externo, indolor, sem corte ou sangramento. A vantagem desse tipo de radioterapia é que a radiação é focada e precisa na lesão cerebral, fazendo com que o tecido normal ao redor da lesão receba pouca ou nenhuma emissão. Além disso, ela pode ser realizada em uma só sessão, oferecendo uma alternativa eficaz e menos invasiva para os pacientes”, finaliza.

Veja Também

Ricos em proteínas: 8 queijos menos calóricos para quem está de dieta

Otoplastia: o que é o procedimento na orelha e quando ele é indicado

Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França
Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'
Imagem de destaque
Copiloto usou machado em ataque a comandante de avião para Israel
Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia
Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados