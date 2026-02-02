Alimentação no calor: nutricionista sugere melhores opções

01

Aposte em folhas verdes e legumes frescos

Priorize o consumo de vegetais crus, sempre bem higienizados. Além de leves e nutritivos, esses alimentos possuem alto teor de água, auxiliando na hidratação e no equilíbrio térmico do corpo.



02

Evite molhos industrializados e maionese

Opte por temperos naturais como azeite de oliva extravirgem, limão e vinagre. Além de realçarem o sabor das saladas, esses ingredientes possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde do coração.



03

Prefira proteínas magras e grelhadas

Carnes magras, como frango, peixe e cortes magros de carne bovina, são de digestão mais leve e evitam desconfortos gástricos. Além disso, são fontes de proteínas de alta qualidade sem o excesso de gorduras prejudiciais.



04

Reduza o consumo de carnes gordurosas

Carnes vermelhas e cortes com alto teor de gordura demandam mais energia para digestão, elevando a temperatura corporal. Em dias quentes, o ideal é optar por preparações mais leves e menos gordurosas.



05

Escolha sobremesas refrescantes e nutritivas

Substitua doces pesados por opções mais leves e ricas em água, como frutas frescas, saladas de frutas, sorvetes à base de frutas, smoothies, flans e gelatinas. Além de deliciosas, essas alternativas contribuem para a hidratação.



06

Hidrate-se constantemente