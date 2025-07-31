Além do ovo: 7 alimentos ricos em proteínas para café da manhã

Para garantir que o consumo de proteínas esteja adequado aos seus objetivos, o acompanhamento de um nutricionista é essencial. O profissional pode ajustar calorias e nutrientes conforme o seu estilo de vida. Veja algumas alternativas ao ovo:



Iogurte grego: rico em proteínas, pode ser combinado com frutas e sementes.

Queijo cottage: excelente fonte de proteína e cálcio, ideal com frutas, torradas ou sanduíches.

Frango desfiado: versátil, pode ser incluído em wraps, crepiocas ou sanduíches.

Amêndoas: fonte de proteínas, fibras e gorduras saudáveis, ideais para adicionar a iogurtes ou cereais.

Whey protein ou proteína vegetal: ótimas para smoothies e shakes, são práticos e eficazes.

Carne bovina: rica em ferro, vitamina B12 e zinco.

Soja: com baixo teor de gordura, favorece a saciedade e a saúde cardiovascular.

