Além do Chocolate: os melhores produtos de beleza para a Páscoa 2026

- Be Peach Cacau, da BM Beauty. Mousse multifuncional que pode ser usado como Blush, Bronzer, Contorno e Batom. Com fórmula exclusiva à prova d'água, enriquecida com óleo de pêssego, conhecida por sua ação hidratante, que além de cuidar da pele, promove fácil aplicação, não mancha, permite construção de intensidade e garante pigmentação de acordo com sua personalidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme de Tratamento 2 em 1 Cacau, da Skala. Desenvolvido para cuidados capilares de hidratação e tratamento. A fórmula combina ativos associados à reconstrução e ao fortalecimento dos fios, como o óleo de rícino, que auxilia na resistência da fibra capilar e no combate à quebra, e o óleo de argan, relacionado ao brilho e à maciez. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Gloss Stick Chocolate Branco, de Vult + Batom. Com brilho espelhado e acabamento lustroso, entrega uma textura que derrete nos lábios e desliza com suavidade, proporcionando conforto absoluto desde a primeira aplicação. A fórmula leve combina brilho, cor e cuidado em uma fusão equilibrada.
- Paleta de Sombras Choco Fun, da Fenzza. Com textura aveludada e alta pigmentação, a paleta oferece um mix irresistível de sombras mattes e cintilantes, garantindo versatilidade. Disponível em três combinações exclusivas de cores inspiradas nas delícias do chocolate. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Tinted Lip Balm Chocolate, da Mavala. Um bálsamo ultranutritivo com cor que combina tratamento intenso, proteção e um acabamento natural. De textura leve, sedosa e não pegajosa, o produto hidrata profundamente, suaviza os lábios secos e ajuda a prevenir rachaduras.
- Lápis de Olho Retrátil Cor Chocolate, de Ruby Kisses. Sua textura leve e não pegajosa proporciona conforto duradouro. Enriquecido com Óleo de Semente de Jojoba, Ácido Hialurônico, Manteiga de Karité, Manteiga de Murumuru e Óleo de Rícino, oferece hidratação profunda e prolongada.
- Gloss Hidra Choco, de Boca Rosa. Oferece cobertura de média a alta e textura confortável, além de manter a hidratação potente. O lançamento traz o aroma inspirado no universo do chocolate.
- Kit Ovinhos Jardim Tropical, da Granado. É recheado com a versão em miniatura de 5 sabonetes da coleção: Tonka, Íris, Tuberosa, Neroli e Suede. A fórmula dos sabonetes contém manteiga de murumuru e óleo de coco, ativos que auxiliam na hidratação da pele.
- Perfume Give Me Gourmand Choco Overdose, da Lattafa. O perfume transforma notas comestíveis em uma experiência olfativa envolvente. Ele destaca o fudge de chocolate na saída, com coração de cacau e cupcake e base de baunilha, caramelo e benjoim. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme de Pentear Chicabon, de Seda. Ajuda a desembaraçar, alinhar e controlar o frizz enquanto proporcionam definição e toque macio, deixando os cabelos perfumados ao longo do dia, aliados para a rotina de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Oferece nutrição intensa e nível 3 de definição, ideal para quem busca fios com mais brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara Capilar Duo Novex Dubai Therapy Chocolate e Pistache, da Embelleze. É um tratamento 2 em 1 que combina reconstrução e nutrição em uma proposta prática e sensorial. Com duas fórmulas que podem ser usadas separadamente ou juntas, permite personalizar o cuidado de acordo com as necessidades dos fios. A versão Chocolate, com proteína do cacau, auxilia na reconstrução da fibra capilar, contribuindo para fios mais fortes. Já a de Pistache, enriquecida com o óleo da semente, promove nutrição intensa, maciez e brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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