Além do abdominal: os 5 melhores exercícios para fortalecer o core

Indicado para todas as pessoas?
Cuidados
Flexão Excessiva: exercícios que curvam demais a coluna (como abdominais tradicionais "sit-ups") podem aumentar a pressão intradiscal.
Respiração: não prenda o ar de forma descontrolada (manobra de Valsalva excessiva) se você for hipertenso, sem orientação.
Qualidade > Quantidade: o core é composto majoritariamente por fibras de contração lenta (tipo I). O foco deve ser o tempo sob tensão e o controle, não a velocidade.
5 EXERCÍCIOS ESSENCIAIS ALÉM DOS ABDOMINAIS
1. Prancha Frontal (Anti-Extensão)
- O objetivo é impedir que a gravidade empurre sua lombar para baixo.
- Como fazer: apoie os antebraços e pontas dos pés. Mantenha a pelve em posição neutra (aperte os glúteos).
- Por que fazer? Ativa intensamente o transverso do abdome e os multífidos de forma isométrica.
2. Pallof Press (Anti-Rotação)
- Como fazer: em pé, segure um elástico ou cabo lateralmente na altura do peito. Empurre as mãos para frente e resista à força que tenta girar seu tronco.
- Por que fazer? É um dos exercícios mais eficazes para os oblíquos e para o controle rotacional do tronco.
3. Dead Bug (Coordenação e Estabilidade)
- Como fazer: deitado de costas, braços para o alto e pernas em 90°. Desça o braço direito e a perna esquerda simultaneamente sem deixar a lombar descolar do chão.
- Por que fazer? Ensina a estabilizar a coluna enquanto os membros se movem, essencial para a locomoção.
4 - Carregamento Unilateral / Farmer’s Walk (Anti-Flexão Lateral)
- Como fazer: segure um peso pesado em apenas uma das mãos e caminhe mantendo a postura perfeitamente ereta.
- Por que fazer? Obriga o quadrado lombar e os oblíquos do lado oposto a trabalharem intensamente para você não inclinar
5 - Bird-Dog / Perdigueiro (Anti-Rotação e Extensão)
- Como fazer: em quatro apoios, estenda o braço oposto à perna. O desafio é não deixar o quadril girar.
- Por que? Excelente para os músculos eretores da espinha e estabilidade lombo-pélvica com baixo impacto.