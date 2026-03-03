Além do abdominal: os 5 melhores exercícios para fortalecer o core

Flexão Excessiva: exercícios que curvam demais a coluna (como abdominais tradicionais "sit-ups") podem aumentar a pressão intradiscal.



Respiração: não prenda o ar de forma descontrolada (manobra de Valsalva excessiva) se você for hipertenso, sem orientação.



Qualidade > Quantidade: o core é composto majoritariamente por fibras de contração lenta (tipo I). O foco deve ser o tempo sob tensão e o controle, não a velocidade.

