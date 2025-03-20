"A corrida é o esporte mais acessível, e é para todos", diz professor de Educação Física

No seu Instagram, uma das suas descrições são "de ex-obeso a maratonista em menos de 1 ano". Como foi isso?
Pela sua experiência, você acredita que qualquer pessoa é capaz de se tornar corredora?
Qual é a principal dificuldade das pessoas quando estão começando a praticar corrida?
Muita gente diz que "ai, não consigo correr", ou "corrida não é pra mim". Existe isso? E, para essas pessoas, existe algum tipo de treinamento mental, para vencer esse obstáculo da própria crença?
O que é mais difícil, na sua opinião: manter o ritmo de velocidade ou percorrer uma distância mais longa? Como a pessoa consegue fechar essa equação?
Correr na esteira ergométrica é diferente de correr na rua, ou no calçadão? Exige algum tipo de preparação ou de esforços diferentes?
No Desafio Corrida da Penha, escalamos o Alex Bonno (Rádio Litoral) e a Naiara Arpini (Em Movimento) para uma preparação de aproximadamente 60 dias, diante de um percurso de mais de 7km. E, detalhe, eles nunca correram antes. Como preparador físico e também atleta, como você vê isso?
Juntos, Naiara e Alex têm mais de 28 mil seguidores nas redes sociais. O que esse público pode esperar dos novos atletas? Já dá pra prever?
Para quem está começando agora nessa área, qual seria a "dica de ouro"? O que não se pode deixar de ter (equipamento, roupa, acessório) ou de fazer?
12ª CORRIDA DA PENHA
Quando: 20 de abril
Onde: Saída da Praça do Cicilista, em Itaparica, com percurso até o Parque da Prainha
Inscreva-se: www.redegazeta.com.br/corridadapenha
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