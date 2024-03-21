8 benefícios dos feijões para a saúde

No Brasil, a dupla arroz e feijão constitui não apenas a base da alimentação diária, mas também um símbolo cultural de união e diversidade gastronômica. Porém, além de seu valor cultural e culinário, os feijões possuem uma riqueza nutricional que os eleva ao status de superalimentos, oferecendo benefícios à saúde que são tão variados quanto os tipos existentes. Por isso, a seguir, confira 8 vantagens de incluir esse tipo de leguminosa na dieta.