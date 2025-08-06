7 perfumes sofisticados para presentear no Dia dos Pais

É um eau de parfum masculino floral amadeirado. O perfume abre inicialmente com uma composição fresca e vibrante, caracterizada pelo coração de bergamota da Calábria e vert de bergamota. No coração, destaca-se um absoluto floral de flor de laranjeira cru da Tunísia. Por fim, um acordo sensual de madeira texturizada, composto pelo coração de patchouli indonésio e Ambrofix. (COMPRE AQUI
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Perfume masculino cítrico amadeirado. A fragrância apresenta em suas notas de topo a intensidade do Limão Primofiore e da Bergamota, oferecendo uma entrada cítrica vibrante. No coração, o extrato adocicado de Elemi se funde com a essência verde e folhosa do Gerânio Bourbon, amplificando a luminosidade da composição. A base traz um encerramento amadeirado distintivo graças às essências de Patchouli e Vetiver, que proporcionam um toque de elegância e masculinidade duradoura. (COMPRE AQUI
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Envolvente e contemporânea, o perfume tem uma composição olfativa que se destaca pela combinação das madeiras quentes de âmbar e sândalo, que conferem profundidade e elegância. O toque sofisticado e levemente adocicado do cumaru, ingrediente da biodiversidade brasileira, equilibra a composição com personalidade única. Para finalizar, notas cítricas de grapefruit e bergamota trazem um contraste refrescante, tornando a fragrância ainda mais vibrante. (COMPRE AQUI
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O perfume combina baunilha sensual, sândalo cremoso e o luxuoso acorde Gold Oud, resultando em uma fragrância intensa, sofisticada e provocante. Seus principais componentes incluem Gold Oud, uma fusão elaborada de Oud - rara resina aromática - com o calor do âmbar dourado, complementados por notas de Baunilha, Sândalo, especiarias frescas e um toque cítrico refinado. A composição proporciona uma assinatura olfativa audaciosa e elegante, inspirada na perfumaria árabe, ideal para homens que buscam um estilo distintivo e marcante. (COMPRE AQUI
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É um eau de parfum amadeirado floral. Combina a intensidade do zimbro com a elegância floral da íris e as nuances aromáticas do Patchouli. Leva em sua composição a L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França – rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia. Essa é a essência do savoir-faire da alta perfumaria francesa. (COMPRE AQUI
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É um perfume masculino amadeirado QUE Apresenta uma composição luxuosa que combina madeiras densas, Âmbar e um acorde de Mel vegano, criando um aroma quente e sedutor. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia Goldsense, tem uma saída impactante e facetas levemente especiadas. Possui um perfil aromático que evoca magnetismo e intensidade, com notas que se revelam progressivamente.(COMPRE AQUI
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É um perfume amadeirado. O frescor cítrico da bergamota e do limão siciliano desperta os sentidos logo de início, enquanto a sálvia e o cardamomo adicionam um toque aromático que transmite clareza, vitalidade e elegância natural. No corpo, o sal marinho traz um frescor inesperado e sofisticado, que contrasta com a intensidade e profundidade do couro. O patchouli complementa com sua textura terrosa e calor envolvente. A base amadeirada de musgo de carvalho e cedro sustenta a fragrância com sobriedade.