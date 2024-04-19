7 exercícios físicos para fazer em casa durante o outono

Realizar esse exercício fortalece os músculos abdominais e oblíquos. Para executá-lo, deite-se no chão com as mãos atrás da cabeça e as pernas em um ângulo de 90 graus com o tronco. Flexione os joelhos e simule o movimento de pedalar uma bicicleta. Ao mesmo tempo, gire o tronco e os ombros em direção ao joelho que se aproxima do peito. O ideal é fazer 3 séries de 15 a 20 repetições para cada perna.