7 dicas para pintar os cabelos para o Carnaval sem danificá-los

Nos ritmos contagiantes dos bloquinhos de Carnaval e festividades tradicionais, em que a alegria é a protagonista, muitas pessoas buscam formas criativas de se destacar. Entre as opções mais populares está a mudança de cor dos cabelos. É uma escolha que pode adicionar um toque vibrante e único ao visual festivo, mas é crucial se atentar para garantir que essa mudança não prejudique a saúde dos fios.