7 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo

O alho contém poderosos antioxidantes, como a alicina, que favorecem a neutralização da ação dos radicais livres no organismo. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.