6 tipos de olheira comuns e como tratá-las

Os lasers de picossegundos, como o Pico Ultra 300, e os cosméticos clareadores também são excelentes opções. “É importante também evitar o hábito de esfregar excessivamente os olhos, seja por alergias ou na hora de retirar a maquiagem. Isso porque esse ato, quando realizado de maneira constante, pode levar a uma inflamação local com consequente surgimento de hiperpigmentação pós-inflamatória e escurecimento da região dos olhos”, diz Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.